Nadia Battocletti: “Soddisfatta e felice della gara”

Per qualche ora Nadia Battocletti ha assaporato il bronzo olimpico. L’atleta azzurra, che ha stabilito il nuovo primato italiano nei 5000 metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024, si era posizionata quarta ma in virtù della squalifica di Faith Kipyegon, arrivata seconda, era riuscita a scalare al terzo posto, ottenendo appunto la medaglia. Una gioia durata, purtroppo, poche ore. La keniana è stata infatti riammessa e la squalifica annullata: è riuscita così a vincere l’argento e il bronzo è andato a Sifan Hassan dei Paesi Bassi. Fuori dal podio, proprio Nadia Battocletti, che a Libero racconta quegli istanti.

All’arrivo al traguardo, Nadia ha spiegato di essere stata “soddisfatta e molto felice. Sapevo di essere in forma, ma ottenere il risultato è un’altra cosa”. Ad allenarla, è il papà: “È molto importante ma anche mamma è una figura decisiva, perché mi mantiene tranquilla”. Per lei la famiglia è fondamentale, tanto che i genitori sono volati a Parigi con lei: “Loro vivono a pieno la mia carriera, mi fa piacere quando ci sono mamma e papà con me”.

Nadia Battocletti: “La medaglia ritirata? Non sono dispiaciuta”

Dopo l’esito del ricorso del Kenya nei 5000 metri femminili, che ha tolto a Nadia Battocletti il bronzo, l’atleta si dice non dispiaciuta sulle pagine di Libero: “Sicuramente la medaglia di bronzo avrebbe coronato al massimo questo risultato, ma non è senza medaglia che si sminuisce ciò che sono riuscita a fare, ciò che ho ottenuto. Anzi”. Dunque, come Benedetta Pilato, da parte della mezzofondista italiana arriva un messaggio di sport ma anche di maturità: non è un podio a fare grande un atleta (o un’atleta, maschio o femmina che sia) e non è una medaglia a dare valore ad un percorso. Nadia, infatti, è già soddisfatta così, anche senza quel bronzo che per qualche ora aveva creduto suo.