Niente medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2024 per la nostra Nadia Battocletti. Era giunta quarta ieri sera nei 5.000 metri ma la keniana Faith Kipyegon, seconda, era stata squalificata per aver spinto un’avversaria, di conseguenza l’azzurra era salita al terzo posto.

Come previsto l’atleta del Kenya aveva presentato ricorso e alla fine la giuria d’appello la scorsa notte, ha riposizionato la stessa in seconda posizione, facendo quindi “perdere” la medaglia all’Italia. Subito dopo la riammissione della kenyota, la Federazione Italiana di atletica leggera aveva a sua volta presentato un ricorso schierandosi contro la decisione ma alla fine non è stato accolto e dopo il respingimento ogni speranza di vedere una medaglia al collo di Nadia Battocletti è definitivamente svanita.

Ultime notizie, dramma sul Monte Bianco

E’ di un morto e di quattro feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri sul Monte Bianco, la vetta più alta d’Italia. Come riferito da RaiNews, si è verificato il crollo di un seracco sul versante francese, e una volta che il distaccamento è entrato in azione ha travolto tutto ciò che trovava sul suo cammino, compresi 15 alpinisti, così come confermato dalla Prefettura dell’Alta Savoia.

L’incidente si è verificato di preciso nel settore del Monte Bianco Du Tacul, a 4.100 metri di altezza, ed il bilancio è pesantissimo: un morto e quattro feriti, di cui uno molto grave. Illese sette persone, decisamente miracolate visto quanto accaduto.

Ultime notizie, 17enne morta a Pavia

Giallo in quel di Pavia, dove una 17enne è stata trovata senza vita nella notte fra domenica e lunedì scorsi. Vicino a lei una ragazza di 18 anni rinvenuta invece in arresto cardiaco e attualmente in condizioni critiche. Cosa è accaduto? Gli operatori sanitari sono riusciti ad intervenire salvando la 18enne, ma per la 17enne non vi è stato nulla da fare e al momento si brancola nel buio.

Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per comprendere cosa sia accaduto, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Accanto alle due giovani è stato rinvenuto un monopattino ma cosa sia accaduto nessuno sa dirlo: che le due abbiano preso qualche sostanza stupefacente? Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultime notizie, Senna inquinata: atleta trovata con escherichia coli

Potrebbe essere la prima vittima della Senna inquinata e stiamo parlando precisamente di Claire Michel. L’atleta belga si era immersa nel fiume di Parigi, oggetto di numerose polemiche negli scorsi giorni proprio per via delle acque estremamente inquinate.

Dopo essersi sentita male Claire Michel è stata sottoposta a tutti gli accertamenti di rito ed è stata rinvenuta appunto con l’escherichia coli, avendo accusato malori nel Villaggio Olimpico con problemi di stomaco e di intestino. Alla luce di questo fatto è difficile non associare i due episodi, mentre la nazionale belga ha annunciato il ritiro di tutta la squadra di Triathlon: le polemiche non si placano.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Taranto con 1 morto ed un ferito

Nelle campagne di Palagiano, in provincia di Taranto, un 33enne è morto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione di un pozzo all’elettropompa di un pozzo. Nell’incidente è rimasto ferito anche il fratello del 33enne, che è stato trasportato nel reparto ustionati dell’ospedale di Brindisi, mentre il padre, che stava lavorando con loro, si era allontanato e non ha subito conseguenze.

Ultime notizie, il crollo dei mercati azionari

Dopo le avvisaglie che si erano avute venerdì alla chiusura della borsa di New York, l’apertura settimanale ha riservato un calo dei titoli a partire da quella di Tokio che ha perso circa il 12,4%, un dato veramente negativo che non accadeva dal 1987, quando si verificò il cosiddetto “lunedì nero”.

Sulla scia della borsa giapponese, hanno chiuso in modo negativo anche tutte le altre del sud-est asiatico e quelle europee, con la borsa di Milano che ha chiuso al – 2,27%. Nel pomeriggio calo anche per Wall Street.