Nadia Bengala ha vissuto un passato sfavillante nel mondo dello spettacolo, grazie alla vittoria di Miss Italia 1988. Un successo che le ha spalancato le porte del cinema, sotto la ala di grandi personaggi della comicità italiana, come Jerry Calà. Per la Bengala anche uno spazio in tv nel ruolo di opinionista del rotocalco di Rai 2 L’Italia sul 2, mentre per quanto riguarda l’amore Nadia ha vissuto una storia d’amore con Otto Schivani, suo ex compagno, e l’attuale fidanzato Alessandro Stocchi.

Malattia Nancy Brilli: la lotta contro il tumore alle ovaie/ "Diventare mamma? È stato un miracolo",

In questo momento, tuttavia, la preoccupazione di Nadia Bengala per sua figlia Diana, alle prese con la tossicodipendenza. Diana ha iniziato un percorso per uscire da questo brutto tunnel, salvandosi da un epilogo che poteva essere ancora più inquietante. In una intervista a Verissimo, l’ex Miss Italia ha affrontato l’argomento spinoso, senza nascondere le sue emozioni di mamma. “Non dormivo più perché sentivo che mia figlia era in pericolo”, spiega a Silvia Toffanin.

Otto Schivani, chi è l'ex compagno di Nadia Bengala e il padre di Diana/ Rapporti gelidi dopo la rottura?

Nadia Bengala: vita privata difficile, così la carriera è finita in secondo piano

“Diana stava conducendo una vita pericolosa”, racconta l’attrice facendo riferimenti a giri e conoscenze pericolose. Tra i ricordi più dolorosi, quando Diana decise di legarsi ad un uomo maturo poco raccomandabile senza l’ex miss Italia. “In quel momento aveva perso il controllo, mi telefonava per chiedermi soldi. Quando andai a trovarla abbiamo avuto una discussione sul suo compagno e poi è sparita”, ha raccontato.

Gli ultimi anni dunque sono stati molto tosti per Nadia Bengala, che infatti ha messo da parte anche la carriera. Sbirciando nella sua biografia, sono una manciata i progetti a cui ha preso parte negli ultimi anni, dopo aver lavorato a lungo e con continuità nel mondo dello spettacolo. L’ultimo film, ad esempio, risale al 2020, con ‘La Goccia Maledetta’, che è in realtà un cortometraggio diretto da Emanuele Pecoraro.

Omicidio Pierina Paganelli/ Louis Dassilva vs Loris Bianchi: “Mi disse che avrebbe potuto ucciderla”