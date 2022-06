Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu/ Quarant’anni d’amore dopo che…

Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu: 40 anni d’amore

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, uno dei componenti del celebre gruppo musicale Ricchi e Poveri. Il cantante, come tutti sappiamo, ha vissuto una storia piuttosto importante con un’altra componente del gruppo, vale a dire Angela. Per quanto riguarda la sua relazione amorosa con Nadia Cocconcelli sappiamo che i due sono saliti all’altare per la precisione nel 1982. E quest’anno, quindi, festeggiano ben quarant’anni di matrimonio.

Insomma un traguardo estremamente importante e significativo. Nadia e Angelo, infatti, non si sono mai lasciati e rappresentano una delle coppie più longeve e apprezzate del mondo dello spettacolo. Benché Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu siano piuttosto riservati circa la loro vita privata, il pubblico si è affezionato profondamente alla loro autenticità.

Angelo Sotgiu e la storia d’amore con la moglie Nadia Cocconcelli, sempre lontani dai riflettori

La moglie di Angelo Sotgiu e il cantante hanno da sempre voluto vivere il loro sentimento lontano dai riflettori e si sono tenuti ben distanti dal mondo del gossip. A quanto pare Nadia è arrivata nella vita di Angelo dopo che quest’ultimo aveva chiuso la sua storia d’amore con Angela Brambati, anche lei facente parte dei Ricchi e Poveri. In ogni caso, Nadia e Angelo hanno coronato il loro amore mettendo al mondo due figli, ovvero Elena e Daniele. Per quanto riguarda la vita privata della donna, non abbiamo molte informazioni questo perché Nadia è sempre stata una donna molto riservata e sono state davvero pochissime le apparizioni in pubblico.

