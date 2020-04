Nadia e Elena Fanchini si ritirano/Sci, le azzurre:”Volevamo chiudere a Cortina ma..”

Pubblicità

Avrebbero voluto chiudere in maniera differente e anche noi avremmo voluto salutarle in altri contesti, ma purtroppo la pandemia da coronavirus ci ha impedito di vederle ancora sugli sci: Nadia ed Elena Fanchini si sono ritirate dalle competizioni. Sono proprio le due sorelle, colonne della nazionale azzurra di sci a comunicarcelo attraverso il sito della FISI: per loro che hanno iniziato assieme, ecco che assieme decidono di mettere gli scarponi al chiodo, dopo una carriera con tanti infortuni e lacrime ma pure altrettante occasioni di grande gioia. “Volevamo annunciare il nostro ritiro dallo sci con una bella festa alle finali di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo, ma stiamo combattendo tutti contro questa brutta pandemia che ci ha impedito di presentarci per l’ultima volta al cancelletto di partenza” le parole delle due sciatrici, amatissime dai fan e appassionati.

NADIA ED ELENA FANCHINI SI RITIRANO: TANTI INFORTUNI E GRANDI SUCCESSI

Come dicevamo, tanti infortuni che ne hanno pesantemente condizionato le rispettive carriere, ma anche tante gioie per Nadia ed Elena Fanchini, che chiudono entrambe con un palmares di tutto rispetto. Per Nadia, che a dicembre è pure diventata mamma di Alessandro, si contano un argento e un bronzo ai Mondiali di Schladming e Val d’Isere, ma pure 13 podi nella Coppa del Mondo, tra cui due successi a Lake Louise nel 2008 e a La Thuile nel 2016: in aggiunta però anche incidenti molto gravi, da cui si è però sempre rialzata, piò forte di prima. Non meno importante la bacheca di successi della sorella Elena, e che a novembre del 2018 ha certo vinto la sua battaglia più importante, quella contro un tumore. Anche per lei si conta un argento ai Mondiali (Bormio 2005) e 4 podi tutti in discesa libera in Coppa del mondo, come due vittorie, a Lake Luoise nel 2005 e a Cortina dieci anni dopo.

Dopo tali traguardi, ma soprattutto dopo le tante emozioni che le due sorelle Fanchini ci hanno regalato ogni volta che sono salite sugli sci (spesso dopo anche infortuni gravissimi) di certo, serviva un saluto migliore, ma purtroppo facendo nostre le parole di Nadia Fanchini “La vita è questa, bisogna andare avanti”. Ma guardandosi ancora una volta alle spalle, per le sorelle dello sci azzurro c’è comunque gratitudine e certamente un pizzico di nostalgia: “Siamo comunque orgogliose e soddisfatte per quanto abbiamo fatto, anche se c’è sempre un po’ di rammarico. Adesso è finita e dire la parola ‘fine’ è difficilissimo. Forse non abbiamo deciso noi ma per noi lo ha fatto il destino’’ le ultime parole di Nadia Fanchini.



