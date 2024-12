DIRETTA VIS PESARO MILAN U23, STELLONE PER IL QUARTO POSTO

La domenica della diciannovesima giornata del Girone B di Serie C continua con la diretta Vis Pesaro Milan U23 in campo alle 15,00 del 15 dicembre 2024. L’incontro è tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti e cercano la vittoria per migliorare la classifica.

La Vis Pesaro di Stellone è quinta in classifica e arriva da tre vittorie consecutive tra cui l’ultima per 0 a 1 in casa della Spal. Male il Milan U23 che è diciottesimo in classifica anche se arriva da un vittoria in casa contro il Gubbio.

VIS PESARO MILAN U23, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per non perdervi la diretta Vis Pesaro Milan U23 dovrete collegarvi ai canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Inoltre, chi vuole può seguire anche la nostra diretta testuale.

VIS PESARO MILAN U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Vis Pesaro di Stellone giocherà con un 3-4-1-2 con Coppola, Palomba e Zoia davanti alla porta di Vukovic. Di Paola giocherà da solo nella trequarti con Nicastro e Molina che agiranno da attaccanti.

Difesa a tre anche per il Milan U23 con Bonera che si affiderà a Coubis, Minotti e Zukic in difesa. Jimenez e Bartesghi saranno i due esterni di centrocampo mentre Traoré, Longo e Vos completeranno l’attacco.

VIS PESARO MILAN U23, LE QUOTE

Entriamo nel vivo della diretta Vis Pesaro Milan U23 approfondendo anche le quote proposte da Snai. Vis Pesaro parte favorita e la loro vittoria è quotata a 1,90, il 2 per gli ospiti a 3,85 e il pareggio a 3,15.

