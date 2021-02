Nadia Padovani, moglie e figli Fausto Gresini/ “Venti anni insieme, lutto terribile”

Lorenzo Gresini sempre dalla parte del padre Fausto

“La notizia che non avremmo mai voluto dare”, con queste parole poco fa è stata confermata la morte di Fausto Gresini dopo una lunga battaglia con il Covid, due mesi in cui al suo fianco sono rimasti Nadia Padovani, Lorenzo, Luca, Alice ed Agnese, ovvero moglie e figli del Campione. A dare conferma della terribile notizia è stato proprio il più grande dei suoi figli, il giovane Lorenzo che nelle scorse ore si era scagliato contro la stampa rea di aver dato per spacciato il padre quando non lo era ancora. Postando su Facebook il post della sua scuderia, Lorenzo ha commentato scrivendo: “Bà, Ti amo immensamente”. Poche parole per dire addio ad un grande papà e ad un grande uomo che si è lasciato alle spalle vittorie, amici e una grande famiglia che fino all’ultimo è rimasta al suo capezzale con la speranza di riportarlo a casa ad incubo finito.

Nadia Padovani, chi è la moglie di Fausto Gresini

Purtroppo le cose non sono andate in questo modo e adesso a piangerlo c’è anche la moglie Nadia Padovani, la donna che gli ha detto sì ormai venti anni fa e che ha passato la sua vita al suo fianco, tra successi in pista e nella vita privata con i loro quattro figli. Di lei non conosciamo dettagli sulle sue generalità ma quello che sappiamo è che ha conseguito il diploma all’istituto magistrale e successivamente ha studiato per diventare infermiera lavorando, per un periodo, anche nell’Usl di Imola. Da quello che si evince dai social, oltre ad amare e seguire in tutto e per tutto il marito, ama gli animali e anche la musica italiana e le band. In questo momento di dolore la sua famiglia si è stretta intorno a lei.



