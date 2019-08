NADIA TOFFA, CAMERA ARDENTE A BRESCIA/ Giulio Golia in lacrime:”Ho perso una sorella”

Tantissima gente comune, anche nel giorno di Ferragosto, ha deciso di rendere omaggio a Nadia Toffa alla camera ardente aperta anche oggi al teatro Santa Chiara di Brescia. Non ci sono soltanto persone di Brescia, ma anche molti italiani provenienti da fuori Regione, che anziché dedicare questa giornata di festa ad una gita fuori porta hanno pensato bene di dare l’ultimo saluto alla conduttrice de “Le Iene Show”, morta all’età di 40 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. L’ennesima dimostrazione di quanto si era già notato sui social: ovvero del grande affetto nutrito da moltissimi italiani nei confronti di una guerriera che ha fatto della malattia una compagna di viaggio e tramite il proprio esempio ha donato speranza e coraggio a quanti come lei sono impegnati in questa difficile battaglia.

NADIA TOFFA, CAMERA ARDENTE A BRESCIA

Gente comune, dicevamo, alla camera ardente di Nadia Toffa, in attesa dei funerali in programma per domani, venerdì 16 agosto, al Duomo alle ore 10.30, ma anche volti rappresentativi della “sua” Brescia. Da Cesare Prandelli, passando per Omar Pedrini, fino ad arrivare a Riccardo Maffoni. Ma anche volti noti della televisione, colleghi ma soprattutto amici, come Giulio Golia, che non è riuscito a trattenere le lacrime, come riportato da Sky TG24:”Per me era una sorella, come aver perso una sorella. Io e lei abbiamo condiviso tante cose insieme. Entrambi abbiamo scelto di essere dalla parte dei più deboli”. Tra i tanti messaggi e ricordi lasciati dalle persone, che hanno formato una fila lunga decine di metri, anche quello dei lavoratori dell’Ilva di Taranto. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 20.

