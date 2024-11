Aveva solamente quarant’anni, Nadia Toffa, quando una malattia l’ha strappata via per sempre alla sua famiglia e al pubblico che tanto la amava. Nata a Brescia, da Margherita e Maurizio, Nadia aveva due sorelle, Mara e Silvia. La giornalista e conduttrice tv è scomparsa in un caldo giorno d’agosto, il 13 del mese: già da due anni combatteva contro un tumore. Il 2 dicembre del 2017, mentre preparava un servizio sulla terriera di Servola a Trieste, ebbe un malore e fu ricoverata prima a Gattinara e poi al San Raffaele di Milano: lì svolse una serie di esami che portarono ad una diagnosi terribile, quella di tumore cerebrale. A rivelarlo al pubblico fu proprio Nadia Toffa, l’11 febbraio del 2018: tornata alla conduzione de Le Iene dopo un periodo di assenza, rivelò proprio di essere malata e di aver cominciato le cure con radioterapia e chemioterapia.

Francesca Tocca, chi sono i genitori/ "Sono qui grazie a loro", poi il grande legame con la madre

Il 13 ottobre 2018, ospite a Verissimo, Nadia Toffa raccontò di essere ancora malata, per via di una ricomparsa della malattia. Nei mesi successivi Nadia divenne sempre più debole, allontanandosi nuovamente dal mondo della tv: non partecipò infatti all’ultima puntata de Le Iene, in onda il 12 maggio 2019 e pian piano scomparve anche dai social.

Antonello Venditti, chi sono i genitori Vincenzo e Wanda / "Persone d'altri tempi, a mio padre ruppi la mano"

Nadia Toffa, l’emozione dei cittadini di Taranto al funerale

Nadia Toffa è morta il 13 agosto 2019 all’età di 40 anni: era ricoverata presso la “Casa di cura Domus Salutis” di Brescia ormai da un mese, da quando le sue condizioni di salute si erano aggravate. A celebrare i suoi funerali è stato don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che da sempre combatte per sensibilizzare sul problema della terra dei fuochi. Al suo funerale, celebrato a Brescia, erano presenti anche alcuni cittadini di Taranto, molto vicini a Nadia in quanto la conduttrice nel caso della sua carriera a Le Iene aveva condotto numerosi servizi sulle conseguenze dell’inquinamento da parte delle fabbriche Ilva.