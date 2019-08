Nadia Toffa, Damiano Er Faina/ “Mi incaz*ai come una bestia con lei, ora di più”

Damiano Coccia “Er Faina”, annunciato ieri tra i concorrenti di Temptation Island Vip 2019, ha parlato di Nadia Toffa e della sua morte. Lo ha fatto una settimana fa, dopo la scomparsa della giornalista bresciana, che lottava contro il cancro. «Mi incazzai come una bestia dopo alcune sue dichiarazioni sul cancro», ha esordito nel suo post su Instagram. «Oggi mi incazzo ancora di più perché quella merda che è il cancro, si è portato via, una persona ancora giovane e piena di vita! Ciao Nadia», ha poi concluso l’urlatore e odiatore del web. Damiano Er Faina fu infatti tra coloro che attaccarono Nadia Toffa quando definì il tumore un «dono» in occasione della presentazione del suo libro, “Fiorire d’inverno”. Era il 24 settembre 2018 quando rispose duramente alla conduttrice de “Le Iene”. «Cara Nadia felicissimo per te, che stai combattendo e distruggendo la malattia. Ma il tumore non è un dono, il tumore è un infame che rovina la vita di chi lo ha e dei suoi cari. Vai a dirlo a tutti coloro che sono morti che il tumore è un dono!!!».

NADIA TOFFA, DAMIANO ER FAINA “MI INCAZ*AI COME UNA BESTIA CON LEI…”

Nei giorni scorsi Damiano Er Faina ha dunque espresso il suo cordoglio per la morte di Nadia Toffa. Lo ha fatto con un posto, quello sopracitato, per il quale ha condiviso un’immagine particolare. C’è infatti Nadia Toffa e il fotomontaggio del suo volto sul tipo abito de “Le Iene”, proprio accanto alla conduttrice. Questo gesto non è piaciuto ai follower che infatti lo hanno criticato aspramente. E lui ovviamente non è rimasto a guardare. Abituato a urlare il suo disappunto, conquistando peraltro un successo non indifferente per questo, Damiano Coccia Er Faina è andato all’attacco di chi lo ha criticato. «Ma invece de rompe er ca**o sul fotomontaggio,che per quanto mi riguarda è un mio modo per ricordare il suo sorriso e la mia stima nei suoi confronti e sul fatto che io gli diedi contro in occasione di sue alcune affermazioni, cosa che tra l’altro ho anche ammesso in discrezione. Perché non portate rispetto in questo momento?».





