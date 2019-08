Damiano Coccia “Er Faina” e Sharon Macri/ Baci e dediche romantiche sui social…

Damiano Coccia, meglio conosciuto sul web come Er Faina, parteciperà a Temptation Island Vip 2019 con la fidanzata Sharon Macri. Il noto odiatore e urlatore dalla cucina metterà alla prova il suo amore e quello della sua compagna. In effetti lo fa già nella vita quotidiana, con la sua ironia pungente. «L’uomo più felice al mondo», ha scritto ad esempio nelle Instagram Stories pubblicando un selfie con diverse bottiglie di Coca Cola. Nelle ultime ore comunque si stanno godendo le vacanze sulle spiagge pugliesi, in particolare a Gallipoli. Er Faina e la bella Sharon Macri appaiono felici insieme: ad esempio, Damiano Coccia ha pubblicato “un boomerang” di un loro dolce bacio e la foto di un bacio sempre con il mare sullo sfondo. Insieme tra l’altro si sono presentati a loro modo come concorrenti di Temptation Island Vip condividendo un breve video nel quale si girano verso l’obiettivo e poi ridendo si scambiano un altro bacio.

DAMIANO COCCIA “ER FAINA” E SHARON MACRI, BACI E DEDICHE SOCIAL

Lui famoso sul web, lei sconosciuta: Damiano Coccia “Er Faina” e Sharon Macri si godono il loro amore. Abituato ad urlare nei suoi video, il giovane odiatore ha però scoperto un nuovo sentimento grazie alla giovane. «Non so come, ma ho ritrovato er core mio anche grazie a lei e ora posso dirlo a tutti… TI AMO!», ha scritto nelle scorse settimane su Instagram. Una dedica molto romantica per la fidanzata, con una foto da Ponte Milvio. Il primo scatto dei due insieme risale però al mese di aprile, quando Er Faina ha “ufficializzato” la sua relazione con Sharon Macri. «Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sa badare alla casa, non pretende nulla,s e le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!». Chissà se il loro amore resisterà alla prova di Temptation Island Vip…





