Nadia Toffa, dolore di Gianluigi Nuzzi/ “Non mi passa”, e Silvia Toffanin ricorda…

Gianluigi Nuzzi torna a parlare di Nadia Toffa dopo aver replicato agli haters. Il conduttore di “Quarto Grado” non riesce a rassegnarsi all’idea che la giornalista sia morta. Lo dimostra l’ultimo post su Instagram che ha condiviso. Nella foto si vedono entrambi durante un incontro lontano dalle telecamere. Nuzzi in primo piano ma di profilo, sullo sfondo Nadia Toffa e il suo sorriso indimenticabile. «Non so a voi ma a me non passa», ha scritto Gianlugi Nuzzi sul suo account social. Tanti i like e i commenti raccolti da questo post, in una giornata un po’ particolare, perché c’è stato un duro scontro tra il critico televisivo Aldo Grasso e “Le Iene”, programma per il quale Nadia Toffa lavorava e a cui era legata al punto tale da definirlo suo «marito». Qualche ora prima invece il conduttore del programma di cronaca nera aveva condiviso sui social un breve video in cui, senza mostrarsi, riprendeva un giro in barca col sole all’orizzonte.

NADIA TOFFA, DOLORE DI GIANLUIGI NUZZI. E SILVIA TOFFANIN RICORDA…

Ma di Nadia Toffa ha parlato anche Silvia Toffanin, che a Verissimo aveva raccolto il racconto della giornalista sulla sua battaglia contro il cancro. I telespettatori ricordano il lungo abbraccio che la conduttrice si è scambiata con la Iena. Ne ha parlato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. «Nadia alla fine di quell’intervista mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherò mai». E proprio quell’intervista è stata poi mandata in onda da Mediaset dopo la morte della giornalista. «Pier Silvio (Berlusconi, ndr) ha voluto mandarla in onda dopo il Tg5 per riportare a tutti il suo messaggio di amore e la sua positività». A proposito di quell’intervista Silvia Toffanin ha anche detto: «Era un inno alla vita». E quell’abbraccio è anche nella foto con cui Silvia Toffanin ha voluto salutare Nadia Toffa sui social: «Buon viaggio Nadia. Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore. Ci mancherai. Silvia e tutti noi di #Verissimo».

Non so a voi ma a me non passa #nadiatoffa





