Gianluigi Nuzzi su Nadia Toffa/ “Chi se ne frega di chi era assente ai funerali!”

Gianluigi Nuzzi prende posizione sulle polemiche legate al funerale di Nadia Toffa, con tanti colleghi-amici della giornalista assenti nel giorno dell’ultimo saluto nella sua Brescia. Da Barbara D’Urso ad Alessia Marcuzzi, passando per Ilary Blasi: diverse personalità del mondo dello spettacolo sono state subissate da critiche sui social network, senza dimenticare i tanti messaggi ricevuti da Joe Bastianich per il ‘silenzio’ dopo la morte della sua grande amica. E Nuzzi ha voluto scrivere un post su Instagram per dire la sua: «Francamente tutte queste polemiche sui social su chi c’era o non c’era al funerale di Nadia le trovo così piccole modeste e fuori luogo rispetto al ricordo di chi non c’è più». Prosegue il conduttore di Quarto Grado: «Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così !?! Volgiamo gli occhi al bello e non sputiamo sentenze facili e scontate».

GIANLUIGI NUZZI: “FUNERALI NADIA TOFFA? POLEMICHE FUORI LUOGO”

Il post pubblicato su Instagram da Gianluigi Nuzzi ha ricevuto tantissimi commenti nel giro di pochi minuti e non tutti si dicono d’accordo con il giornalista. C’è chi ricorda che «lei non avrebbe voluto tutte queste polemiche», elogiando il suo grande spirito e la sua simpatia travolgente, ma c’è chi continua a sostenere che in realtà gli assenti abbiano sbagliato a non dare l’ultimo saluto al volto de Le Iene. Un utente sostiene che «chi non c’era non aveva voglia di esserci», rimproverando agli “accusati” di aver preferito non privarsi delle vacanze in località balneari e non. Insomma, la polemica non si placa e probabilmente proseguirà sui social anche nei prossimi giorni, come purtroppo constatato anche con gli hater, che hanno proseguito a spargere odio sul web anche dopo il decesso della giovane giornalista…





