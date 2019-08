Nadia Toffa, la lotta al tumore continua/ “Diffidate da fantomatici scoop!”

Nadia Toffa continua a lottare contro il suo cancro e mentre la stagione televisiva si avvicina così come il debutto della nuova edizione de Le Iene, la bella giornalista tace sui social. Ormai da un mese i fan non hanno notizie di Nadia Toffa e mentre alcuni pensano che sia giusto riposarsi e mettere da parte telefoni, selfie e dirette Instagram, altri trovano troppo sospetto questo silenzio tanto che si sono diffuse una serie di voci su quello che le è successo. Giornali e siti web hanno subito titolato parlando di un peggioramento della sua situazione di salute rivelando che tanta è la debolezza che la giornalista non riesce nemmeno a rispondere. Questi sono arcani che solo Nadia Toffa potrà svelare quando tornerà di nuovo attiva sui social ma, fino a quel momento, sono i fan che parlano per lei.

NADIA TOFFA LOTTA CONTRO IL TUMORE MA…

In particolare, proprio qualche ora fa, dal Nadia Toffa Fans Club hanno fatto sapere: “Molte persone come me e molto probabilmente pure Nadia vogliono vivere la propria battaglia da soli, ma questo non vuol dire che Nadia se ne frega di noi, Nadia ci vuole bene ma come è giusto che sia vuole concentrarsi con tutte le sue forze da sola o con chi crede di aver più bisogno…… DIFFIDATE DA ARTICOLI DI GIORNALE O FANTOMATICI SCOOP CHE NON PROVVENGONO DA FONTI ATTENDIBILI” (Clicca qui per leggere il messaggio integrale). Il resto lo scopriremo solo quando sarà Nadia Toffa a tornare sui social con la speranza che questo corrisponda al grande annuncio, ovvero la fine di un incubo. Dopo Ferragosto arriveranno finalmente sue notizie in attesa di capire se sarà oppure no al timone de Le Iene anche nella prossima stagione televisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA