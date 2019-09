NADIA TOFFA, L’AMICIZIA CON JOE BASTIANICH/ Sospetti sul rapporto e il silenzio dopo la morte

Nadia Toffa e Joe Bastianich erano fidanzati?

La risposta è no. Nonostante i gossip che si sono susseguiti insistentemente per anni, tra i due non c’è stato niente di niente. Nadia e Joe, infatti, erano soltanto buoni amici, né più né meno di questo. Entrambi sono intervenuti più volte per chiarire la natura del loro rapporto, ma ciò non è servito a calmare le acque. L’ultima volta, nel dicembre scorso, Nadia dedicò al “caso” un intero post su Instagram: “Non è la prima volta che vi parlo di amicizia. Ci vantiamo di essere avanti e moderni e fortunatamente siamo nel 2018 e possiamo sfatare miti, leggende e retaggi del passato. Non siamo più nel medioevo e allora dimostriamolo anche nei fatti”, scrisse la Iena sotto una sequenza di foto che la ritraeva – tra gli altri – anche in compagnia di Bastianich. “Da quando siamo piccoli ci vogliono far credere che tra donne non ci possa essere una vera amicizia perché le donne sono una contro l’altra, perché c’è rivalità e invidia. Poi è iniziata la storiella che uomo e donna non possono essere amici sinceri perché in fondo c’è un interesse sessuale”. E invece: “Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe e la mia amica Sara, che a loro volta sono amici tra loro, davanti a un ottimo bicchiere di vino ovviamente scelto da Joe!”. La conclusione è scontata: “L’amicizia vera tra un uomo e una donna è molto rara va bene ma non è una leggenda metropolitana. L’amicizia vera tra un uomo e una donna esiste!”.

Joe Bastianich: silenzio social dopo la morte di Nadia Toffa

Dopo la morte di Nadia Toffa, avvenuta il 13 agosto scorso, Joe Bastianich è finito nuovamente nel mirino. Oggetto delle critiche, questa volta, il suo silenzio giudicato “sospetto” da più di un utente sui social network. Se è vero che i due erano così tanto amici, ci si sarebbe aspettato almeno un post-ricordo sui profili e sulle pagine del noto imprenditore e personaggio televisivo. Post che, a quanto pare, non è mai arrivato. “Joe, perché non hai speso nemmeno una parola per la tua amica Nadia?”, gli chiede qualcuno sotto le ultime foto. Un altro gli fa eco: “Magari in America non lo hai sentito. Lo sai che è morta Nadia Toffa?”. La verità è che Joe non è mai stato un tipo troppo espansivo. Per questo ha preferito non esprimere il pur giusto cordoglio per la scomparsa dell’amica, rispettando quel patto di riservatezza che si è imposto agli albori della sua comparsa su Facebook & co. Niente di strano, dunque: Joe non è italiano al cento per cento, e preferisce non esternare fino in fondo i suoi sentimenti.

