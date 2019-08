Fidanzato Nadia Toffa/ Chi è? Max e Joe Bastianich? “Sono amici”

Qualche mese fa Nadia Toffa aveva annunciato la rottura con il suo fidanzato. Di fronte all’enorme battaglia che la Iena conduceva contro il cancro, l’uomo, che avrebbe dovuto sostenerla, non è stato in grado di restare al suo fianco, per questo motivo tra i due il rapporto è naufragato. “Buongiorno amici miei – ha annunciato la conduttrice lo scorso aprile – tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia”. Chiedendo un parere ai suoi numerosissimi follower, Nadia Toffa aveva fatto sapere che da quel momento in poi sarebbe tornata “a ballare da sola. Decisamente!”, ma non senza il supporto di chi l’ha sempre sostenuta, soprattutto nel momento più duro: “Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima; voi! – si legge nel post condiviso dalla Iena – Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!”

Lo scatto con il suo migliore amico

Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con il misterioso fidanzato, di cui non ha mai svelato l’identità, Nadia Toffa ha pubblicato un’immagine che la ritraeva accanto al suo migliore amico, Max. Lo scatto, postato dall’Ospedale San Raffaele di Roma, immortalava la Iena ormai prossima a una nuova seduta di chemioterapia, mentre accanto a lei spiccava commossa la presenza del suo accompagnatore: “Ciao ragazzi qui si sorride sempre anche sotto chemioterapia. Lui è il migliore amico che non mi abbandona mai”, scriveva la conduttrice. Tra le sue amicizie speciali spicca però quella con l’imprenditore ed ex giudice di Masterchef Italia, Joe Bastianich. Il loro legame, a lungo frainteso, in passato ha scatenato il chiacchiericcio del gossip. Ma a mettere un freno ai pettegolezzi è stata però proprio Nadia Toffa, che lo scorso dicembre in ha chiarito in un post la natura del loro legame.

L’amicizia con Joe Bastianich

Pubblicando uno scatto con Joe Bastianich, Nadia Toffa ha precisato che tra loro esisteva soltanto un sentimento di profondo affetto. “Non è la prima volta che vi parlo di amicizia – si legge nel suo lungo messaggio – Ci vantiamo di essere avanti e moderni e fortunatamente siamo nel 2018 e possiamo sfatare miti, leggende e retaggi del passato”. La Iena ha parlato poi del suo concetto di amicizia, smentendo qualsiasi detto o giudizio popolare: dal suo punto di vista non è vero “che tra donne non ci possa essere una vera amicizia perché le donne sono una contro l’altra, perché c’è rivalità e invidia” né che tra “uomo e donna non possono essere amici sinceri perché in fondo c’è un interesse sessuale”. La Iena ha infatti aggiunto: “nella vita ho avuto tanti amici e amiche invece”. Da qui il legame con Joe Bastianich, per lei una persona dal valore speciale: “Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe e la mia amica Sara, che a loro volta sono amici tra loro – si legge nel post dello scorso dicembre – davanti a un ottimo bicchiere di vino ovviamente scelto da Joe! . L’amicizia è elfica. Che dite?”.





