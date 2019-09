Nadia Toffa, mamma Margherita/ Video, “Spero che i fan continuino a starle vicino”

Rompe il silenzio per la prima volta la mamma di Nadia Toffa, compianta conduttrice e inviata de Le Iene, morta ad agosto a seguito di una lunga malattia. A esattamente un mese da quel tragico evento, la signora Margherita ha parlato con Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado (trasmissione di Rete Quattro che si occupa di cronaca nera, attualità e inchieste), che attraverso la propria pagina ufficiale Instagram ha pubblicato un video in cui si vede lo stesso chiacchierare ad un tavolo proprio con la mamma della Toffa. Un filmato che viene anticipato da questa didascalia: “E’ un mese esatto che è Nadia Toffa è’ salita in cielo tra il dolore e l’emozione di tanti. Nadia ha lasciato un patrimonio a chi le voleva bene: idee e ideali, voglia di vincere, tante battaglie ancora aperte: dalla terra dei Fuochi ai bambini che muoiono di tumore a Taranto. Mamma Margherita oggi rompe per la prima volta il silenzio con questo appello, ricordando sempre Nadia”.

NADIA TOFFA, PARLA MAMMA MARGHERITA “EMOZIONATA”

Facendo partire il video si sentono le parole di Nuzzi, che spiega quanto si vedrà stasera: “Oggi è un giorno particolare perché esattamente un mese fa un angelo saliva al cielo, stiamo parlando di Nadia, Nadia Toffa, una mia cara amica ed è un’amica di milioni di italiani. Ho fatto una scelta, oggi sono venuto qui a Brescia per condividere con i genitori di Nadia questo momento perché ci sono delle cose importanti da dire, non so se vuoi dirle tu Margherita (rivolgendosi alla mamma della conduttrice de Le Iene ndr). Innanzitutto tu volevi ringraziare tutti i milioni di italiani che ti hanno scritto e vi hanno scritto sui social e a casa”. Prende quindi la parola la madre di Nadia: “Sono molto emozionata per il calore che ci hanno dato le persone, che sono venute qui per Nadia, ci hanno portato tanto calore, tanto amore, ci hanno consolato, non pensavamo che ci arrivasse così tanto, tanto affetto, e l’affetto è arrivato a noi e al nostro cuore, e quindi voglio ringraziare tutti e spero che continuino a starci vicino e star vicino a quello che voleva Nadia”.





