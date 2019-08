Nadia Toffa, nipote Alice ai funerali/ “Avrei voluto godere di più del tuo amore”

La nipote di Nadia Toffa ha voluto parlare durante i funerali al Duomo di Brescia. La giovane ha preso la parola dall’altare per offrire il suo ricordo della zia, ma non è stato facile, infatti è scoppiata in lacrime. «Non voglio ricordare la “Iena” che tutti conosciamo o la guerriera ma la mia cara zia», ha ricordato Alice. E la fiducia che aveva in lei: «Mi rincuorava e trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno». Ora Alice non prova solo grande dolore per la morte di zia Nadia, ma anche tanto rammarico: «Avrei voluto godere di più del tuo amore». La nipote della giornalista ha svelato anche qualcosa delle loro conversazioni: «Mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei». E allora si è rivolta direttamente a lei: «Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino».

NADIA TOFFA E LA NIPOTE ALICE: QUEL MESSAGGIO…

Parole dolcissime quelle di Alice per la zia, Nadia Toffa, la coraggiosa guerriera e conduttrice de “Le Iene”. Fu proprio la giornalista bresciana a ringraziare Alice in un post su Facebook quando uscì il suo libro Fiorire d’inverno. In quell’occasione condivise il messaggio WhatsApp che le aveva inviato la nipote: «Sono orgogliosa di te e fiera di essere tua nipote soprattutto adesso che stai combattendo la battaglia più importante! Per me hai già vinto e la tua risata allegra e fragorosa risuona sempre dentro di me anche grazie alle pagine del tuo racconto». Già l’altro ieri la famiglia aveva voluto darle pubblicamente un ultimo saluto attraverso un post condiviso su Instagram. «Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi». Un messaggio commovente anche quello. «Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti». E si concludeva così: «Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti».

