Funerali Nadia Toffa/ Diretta e info streaming video, c’è don Maurizio Patriciello

Si svolgeranno oggi, venerdì 16 agosto 2019, i funerali di Nadia Toffa, la conduttrice-combattente morta lo scorso 13 agosto, stroncata da un cancro contro il quale stava lottando da quasi due anni. La funzione funebre prenderà il via alle 10.30 presso la Cattedrale di Brescia, la città che le diede i natali. Fino alle 20 di ieri sera, nonostante la festività del Ferragosto, la camera ardente al teatro Santa Chiara della città è rimasta aperta accogliendo migliaia di persone, tra volti noti, colleghi de Le Iene e gente comune, giunti per l’ultimo saluto alla giornalista, scomparsa prematuramente a soli 40 anni. Secondo la volontà della stessa Nadia, i funerali saranno celebrati da don Maurizio Patriciello, il parroco simbolo di Caivano, in provincia di Napoli, noto per il suo impegno nella Terra dei Fuochi, ampiamente raccontata dalla stessa inviata che nel lontano 2013, quando l’ombra del cancro era per lei lontanissima, realizzò il suo primo servizio (solo uno dei tanti) dedicato alla delicata situazione della Terra dei Fuochi.

FUNERALI NADIA TOFFA: L’OMELIA DI DON PATRICIELLO

Sarà un’omelia intensa, quella di Don Patriciello, in programma oggi in occasione dei funerali di Nadia Toffa. Il parroco simbolo della lotta ai rifiuti tossici interrati nel quadrilatero a Nord di Napoli noto come la “Terra dei Fuochi”, ha annunciato che parlerà anche della Nadia Toffa che non tutti conoscono. Non solo il personaggio televisivo che in tanti hanno conosciuto ed imparato ad amare, dunque. Ma Nadia la persona, la giovane donna che probabilmente nel momento più importante della sua crescita professionale si è ritrovata ad affrontare il dramma della malattia, alla quale sono seguiti due difficilissimi anni di cure invasive e sofferenze, nella speranza di una guarigione appena assaporata ma mai conquistata, ma sempre senza mai perdere il sorriso. Tra la conduttrice de Le Iene e Padre Patriciello era nato un rapporto di amicizia e stima che si è alimentato anche alla luce dell’impegno che la Toffa aveva dimostrato rispetto ai progetti di denuncia dei luoghi avvelenati dai rifiuti interrati illegalmente. “La vicenda di Nadia Toffa ci insegna che il cancro è una brutta bestia, che non bastano il coraggio e il sorriso per sconfiggerlo. Nadia però lo ha sempre affrontato a testa alta, senza mai nascondersi, senza vergognarsi. Anche in trasmissione indossava la parrucca con fierezza”, ha commentato il parroco a FanPage.it alla vigilia del funerale.

FUNZIONE FUNEBRE IN DIRETTA

Padre Maurizio Patriciello non sarà il solo a presenziare ai funerali della “iena”, per molti già diventato un angelo. Con lui in prima fila ci saranno anche le mamme della Terra dei fuochi, che qualche anno fa ebbero l’onore di conoscere Nadia Toffa durante la realizzazione dei servizi sul tema. Come anticipa Leggo.it, i vigili urbani di Brescia chiuderanno la strada che porta al Duomo nella giornata odierna, per far spazio alle centinaia di persone attese e alle televisioni. Non è esclusa la diretta streaming dei funerali di Nadia Toffa, probabilmente trasmessa via Facebook sulla pagina ufficiale de Le Iene, la trasmissione alla quale la giornalista dichiarò di essere “sposata” e che per prima ha dato il triste annuncio della sua morte. La medesima pagina della trasmissione di Italia 1 ha condiviso l’evento dal titolo “Ciao Nadia, i funerali”, al quale hanno aderito, almeno virtualmente, diverse migliaia di persone.



