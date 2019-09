Nadia Toffa “resta” a Le Iene/ Conduzione senza cambi “suo servizio ad ogni puntata”

Quella che vedremo a partire dal prossimo ottobre, sarà la prima edizione de Le Iene senza Nadia Toffa. La conduttrice bresciana e inviata della trasmissione di Italia 1 è morta lo scorso 13 agosto, stroncata da un cancro contro il quale stava lottando da quasi due anni. Era stata la stessa Nadia a rendere il pubblico de Le Iene partecipe della sua malattia, parlandone apertamente senza vergognarsi di indossare una parrucca per via degli effetti della chemioterapia a cui era sottoposta. Tra poco più di un mese, la trasmissione che l’ha resa popolare tornerà in onda e conduttori, inviati nonché lo stesso pubblico dovranno affrontare per la prima volta l’assenza di Nadia. Non è un caso se proprio in occasione della notizia della sua morte, data sulle pagine social de Le Iene, lo staff tutto aveva annunciato che “niente sarà più come prima”. Qualcosa però continuerà ad esserlo e prende proprio il nome della iena scomparsa poichè, Davide Parenti e tutta la squadra del programma Mediaset avrebbe preso una decisione importante in merito a come sarà la nuova stagione. Nessun cambio di conduzione, come annunciato nei giorni scorsi poichè Nadia Toffa continuerà a “restare” a Le Iene.

NADIA TOFFA “RESTA” A LE IENE: ECCO COME SARÀ LA NUOVA EDIZIONE

La produzione de Le Iene si accinge a tornare faticosamente in onda dopo la prematura e dolorosissima scomparsa di Nadia Toffa. Come riferisce Il Messaggero però, la stessa avrebbe preso una decisione rispetto al doppio appuntamento, quello che fino alla passata stagione aveva visto alla conduzione Nadia, affiancata dai colleghi Giulio Golia e Matteo Viviani. “La produzione ha deciso di lasciare invariata l’edizione domenicale, non sostituendo la conduttrice scomparsa”, si legge in un video di FunWeek. Al timone della prima serata festiva, dunque, ancora Viviani e Golia, gli inviati che affiancavano Nadia da ormai diverse edizioni. Le Iene continueranno ad omaggiare la conduttrice e giornalista bresciana proponendo in ogni puntata un suo servizio, per non dimenticare mai ciò che è riuscita a compiere mentre era in vita e quel senso di giustizia e verità che ha sempre cercato di trasmettere. Qualche settimana fa, il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni aveva ipotizzato una conduzione a “rotazione” tra i diversi inviati del programma Mediaset, senza però sbilanciarsi sul giorno di messa in onda, ancora da decidere.

