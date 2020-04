Nadia Toffa, video inedito/ Toccante ricordo di mamma Margherita

La signora Margherita torna a rendere omaggio alla figlia, la compianta inviata de Le Iene, Nadia Toffa, attraverso un video inedito. Il filmato è stato pubblicato sui social dalla mamma, poi ripubblicato dal collega di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, da sempre vicino alla famiglia Toffa. Nel video si notano scene inedite direttamente dalla vita quotidiana della Toffa. Vediamo quindi Nadia nei suoi primi anni di vita, mentre inizia a camminare tenendo la mano della mamma, ma anche quando gioca con le sue sorelle e le varie cugine. Si vede poi la Toffa iniziare a muovere i primi passi in quello che sarebbe poi divenuto il suo mondo, quello della televisione, del giornalismo e delle inchieste. Una Nadia che veste i panni di una conduttrice di un telegiornale improvvisato quando aveva appena 11 anni, e ancora, inviata per una trasmissione locale di soli ragazzi, ma anche in versione inedita, con i capelli neri e tagliati piuttosto corti, quasi da “maschiaccio”.

NADIA TOFFA, VIDEO INEDITO: IL RICORDO TOCCANTE DELLA MAMMA

Il video dura in totale poco più di un minuto, ed è stato ovviamente apprezzato dai follower e dai fan, che l’hanno commentato e ri-condiviso a migliaia, facendolo diventare virale nel giro di breve tempo. Come detto sopra, il video in questione, che potete trovare qui sotto, è stato postato anche da Gianluigi Nuzzi, che proprio negli scorsi giorni ha tenuto una diretta assieme a Margherita Rebuffoni, un appuntamento live via Instagram che è servito per ricordare la fondazione che porta il nome di Nadia Toffa, e che raccoglie fondi per aiuta le persone malate di cancro e soprattutto i più deboli e gli indifesi. Durante la diretta, la madre della Iena ha ricordato la figlia come non lo aveva mai fatto, rendendo ancora più malinconici i fan, ma nel contempo ancora più orgogliosi di quanto la Toffa sia stata davvero una bella persona, fin dalla tenera età.





