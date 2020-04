Nadine Goncalves, mamma Neymar/ Fidanzata con Thiago Ramos, toyboy di 22 anni

Nadine Goncalves, la mamma di Neymar ha un nuovo fidanzato. Proprio così, la mamma del calciatore, attaccante del Paris Saint-Germain, è uscita allo scoperto con il nuovo compagno. Si tratta di Thiago Ramos, un Tik Toker ed influencer di soli 22 anni. Una differenza di ben 31 anni tra la mamma del campione di calcio e il bellissimo modello che sui social è seguitissimo. La coppia ha ufficializzato il loro amore pubblicando una fotografia sul profilo Instagram dell’influencer che, in pochissimo tempo, ha ricevuto 158mila like e 20 mila commenti. Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Neymar, classe 1992, che con un messaggio ha augurato il meglio alla madre. “Sii felice mamma, ti amo” ha scritto il campione di calcio. Un messaggio semplice quello dell’attaccante del Paris Saint-Germain che, nonostante la grandissima differenza di età, approva la scelta della madre.

Nadine Goncalves ha un nuovo amore: l’ok del figlio Neymar

Nadine Gonçalves e Thiago Ramos si sono innamorati. Proprio così la mamma di Neymar e il modello 22 enne hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore pubblicando una foto, con tanto di “quasi” bacio”, su Instagram. Una decisione che ha scatenato l’immancabile gossip e chiacchiericcio per via dell’enorme differenza di età visto che il “toyboy” è classe 1998. Thiago Ramos, Tik Toker ed influencer di successo, è più piccolo dello stesso attaccante del Paris Saint-Germain nato nel 1992. Nonostante la differenza di età, Nadine ha ceduto al fascino del giovanissimo modello lasciando perdere le polemiche e il chiacchiericcio. I due sembrano molto complici e per di più il loro “amore” ha ricevuto il lasciapassare dallo stesso Neymar che ha augurato alla mamma di essere felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiago Ramos 🇧🇷🇪🇸🇺🇸🇵🇹🇫🇷🇲🇦 (@tiagoramoss) in data: 11 Apr 2020 alle ore 3:51 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA