Nadine Goncalves, mamma Neymar/ Storia finita con Tiago Ramos: lui frequentava…

Storia finita tra Nadine Goncalves, la mamma di Neymar, calciatore del Paris Saint Germain e il giovane Tiago Ramos, star 22 enne del web e famosissimo per le sue performance su TikTok. E’ durata infatti solo poche settimane la love story tra la madre del bomber brasiliano e il toyboy: nata tra le critiche anche pesanti, vista la grande differenza di età tra i due (quasi 30 anni), la relazione è giunta dunque a una dolorosa fine e per una ragione ben particolare. Malelingue? Differenza di età o famiglia contraria? Non proprio: a far naufragare il fidanzamento tra Nadine Goncalves e Tiago Ramos, sono state le frequentazioni di lui, che pare avesse avuto relazioni sentimentali con un certo numero di uomini, prima di conquistare la 52enne, mamma di Neymar.

NADINE GONCALVES, MAMMA DI NEYMAR: FINITA LA STORIA CON TIAGO RAMOS

Certo anche le malelingue probabilmente hanno avuto il suo effetto: annunciata la relazione col 22 enne Tiago Ramos, Nadine Goncalves aveva subito una pioggia di critiche specie sui social, per questa nuova relazione. La differenza di età e le brutte voci che giravano sul giovane infatti avevano messo in allarme i followers della signora, ma non solo. Stando a quanto ci riporta la giornata di O Dia Fabia Oliveira anche la famiglia avrebbe esortato al signora a porre fine a questa relazione sentimentale. Pubblicamente però lo stesso Neymar aveva dato la sua “benedizione” all’avventura della madre, scrivendo sui social “Sii felice mamma, ti amo”. Quello che però par certo, almeno per il The Sun, che ha rivelato lo scoop, è che a far crollare il castello che Nadine si era costruita con Tiago siano state le relazioni con altri uomini del giovane, che pare che in precedenza abbia avuto una avventura pure con il cuoco personale del figlio, giocatore del Paris Saint Germain.



