Naike Rivelli contro Fedez e Chiara Ferragni: “Basta monetizzare con i figli”/ “Danno un pessimo esempio!”

Naike Rivelli tuona contro Fedez e Chiara Ferragni: “Basta usare i figli per monetizzare!”

“Basta usare i bambini per sponsorizzare i brand e per monetizzare”. Tuona Naike Rivelli in un’intervista rilasciata all’Adnkronos attraverso la quale attacca il comportamento di Fedez e Chiara Ferragni ma anche di altri influencer che utilizzano l’immagine dei propri figli per sponsorizzare prodotti. La figlia di Ornella Muti lancia dunque un messaggio affinché “i bambini siano lasciati in pace”, rivelando inoltre di essere in contatto con il Codacons per cercare di lavorare su questo aspetto.

“I bambini hanno diritto alla loro privacy e alla loro intimità, non è giusto mostrarli sui social mettendo in mostra i loro pianti o le loro pupù solo per guadagnare soldi”, ha tuonato la Rivelli, spiegando che “Ormai questi due bambini sono sovraesposti continuamente sui social con indosso dei brand come se lavorassero nella moda”.

Naike Rivelli contro i Ferragnez: “Fanno post solo per apparire e guadagnare”

Lo sfogo di Naike Rivelli continua con tanto di spiegazioni: “I brand non vogliono i post ma vogliono le storie – spiega – perciò ogni volta che i figli di Chiara Ferragni e Fedez appaiono in questi spezzoni di filmati ci sta dietro un brand e quindi la storia serve per monetizzare.” Si chiede dunque perché nessuno intervenga: “In Italia esiste una legge sulla privacy, vale solo per i genitori? Possibile che nessuno dica niente? – e fa notare che – Inoltre Chiara (Ferragni, ndr.) sposa solo aziende di un certo tipo, le multinazionali, che stanno facendo chiudere tutte le piccole aziende“.

“Così si stanno rovinando l’immagine – prosegue Naike Rivelli con riferimento ai Ferragnez, su cui aggiunge – Invece di fare questi post solo per apparire e guadagnare perché la famiglia Ferragni non ci dice qualcosa di più?”











