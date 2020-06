Naike Rivelli denunciata da Barbara d’Urso/ Ornella Muti: “I figli non si toccano!”

A quanto pare qualcosa è andato storto e le continue battutine, frecciatine e attacchi di Naike Rivelli a Barbara d’Urso alla fine sono andate a sbattere contro un muro di leggi e di avvocati. Secondo quanto rivela la stessa figlia di Ornella Muti sembra proprio che la conduttrice l’abbia denunciata, anche se non spiega bene con quale accusa, tanto da spingere sia lei che la madre a passare la domenica mattina non a passeggio o al mare, bensì proprio dai Carabinieri per affrontare la questione. La stessa Ornella Muti scende in campo in un video che le due hanno postato sui social spiegando: “I figli non si toccano, siccome Barbara ti sta toccando io vengo a proteggerti. Lo sai Barbara tu, i figli non si toccano, una mamma amica che denuncia i figli… se fa così forse non siamo molto amiche”.

NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI INVEISCONO CONTRO BARBARA D’URSO REA DI AVER DENUNCIATO…

Al ritorno dai Carabinieri, le due hanno girato ancora altri video e, in particolare, Ornella Muti continua ad attaccare la conduttrice che si è professata tante volte sua amica e che adesso va a denunciare proprio sua figlia: “La cattiva è Barbara, guai a chi mi tocca i figli.. e li tocca i miei, poi un’amica… dopo tutto quello che fa lei.. poi uno non può dire qualcosa? Ogni tanto tirano fuori cose orribili che poi correggono.. forse avrà tante denunce anche lei?”. Poi tocca a Naike Rivelli: “Mi è stato detto che ho usato il nome di Barbara d’Urso per farmi pubblicità, per farlo userei il nome della mia mamma conosciuta in tutto il mondo… un target diverso da quello di mia mamma, non sfrutto nessuno perché non ne ha bisogno…” e Ornella Muti rilancia: “Non è il nostro target, nessuno sfrutta nessuno… poi una denuncia penale a Naike? Non posso credere che tu abbia fatto questo… un’amica non fa queste cose”.

Ecco il video integrale postato da Naike Rivelli sui social:





