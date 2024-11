Naike Rivelli e la vita privata: il matrimonio e il divorzio con Manou Lubowski

Naike Rivelli torna sul palcoscenico televisivo oggi pomeriggio, martedì 12 novembre 2024: l’occasione è un’ospitata nel salotto de La volta buona su Rai 1, per un’intervista ai microfoni della padrona di casa Caterina Balivo. Sarà un’occasione per raccontare qualcosa in più di sé, per ripercorrere la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione e, chissà, forse anche per focalizzarsi su quella che è stata la sua vita privata.

Soffermandoci proprio sulla sfera sentimentale e personale dell’attrice e figlia di Ornella Muti, in passato è stata legata all’ex compagno Christian Cetorelli: dalla loro relazione è nato il figlio Akash nel 1996 ma il loro rapporto non ebbe lunga vita. Successivamente Naike ha intrecciato una storia d’amore con Manou Lubowski, celebre attore e doppiatore tedesco molto famoso in Germania, con il quale è convolata a nozze nel 2002: il matrimonio, tuttavia, durò pochissimo e si interruppe appena 9 mesi dopo lo scambio delle promesse, sino al divorzio arrivato nel 2008.

Manou Lubowski, chi è l’ex marito di Naike Rivelli: la carriera come attore

Ma che cosa sappiamo della vita di Manou Lubowski, ex marito di Naike Rivelli? Nato a Monaco di Baviera e classe 1969, si è formato nel corso della sua carriera come attore e doppiatore ed ha ottenuto un importante successo in patria, nella sua Germania. In particolare, è diventato un volto noto di numerose e celebri serie televisive tedesche, tra le quali si possono citare Il medico di campagna, La casa del guardaboschi e Guardia costiera.

Pochissime le informazioni disponibili sul suo conto, se non proprio quelle inerenti alla sua carriera come attore televisivo e alla sua chiacchierata storia d’amore con Naike Rivelli, suggellata dalla celebrazione del matrimonio ma tramontata pochi mesi dopo.

