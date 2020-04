Naike Rivelli vs Giuseppe Conte/ Premier in bikini: “Una farsa”, bufera sui social

Naike Rivelli ne ha per tutti, anche per Giuseppe Conte. Oggi ha infatti pubblicato un post sulla Pasquetta che tira in ballo proprio il presidente del Consiglio. In realtà è una foto irriverente in cui si vede un uomo col volto del premier in bikini alle prese con una brace nel giorno di Pasquetta. Ma la figlia di Ornella Muti commenta con il suo solito tono polemico: «L’Italia una grande Farsa nella Politica nel giornalismo e nella TV». Il suo post però non ha sortito l’effetto sperato, perché si sono accumulati commenti critici nei suoi confronti. «Quanta ignoranza», ha scritto un utente. «Di cattivo gusto», ha aggiunto un altro. «Cattivissimo gusto Naike. Mi sei scesa di colpo» e «Tu non stai bene, credimi» sono alcuni dei tanti commenti. Insieme a questo attacco per Naike Rivelli: «È più sexy lui così in questa foto che tu sempre a culo fuori, nel disperato tentativo di rastrellare qualche like».

NAIKE RIVELLI, DAL PREMIER CONTE AI REALITY

Nelle ore precedenti Naike Rivelli ha scatenato un altro vespaio di polemiche. Ha nominato una serie di reality – come Isola dei Famosi, Temptation Island e Pechino Express – accusandoli di essere finti. «Reality Vip tutti finti e costruiti. Chiedetelo ad Antonio Ricci. Il Ristorante è stato il primo che abbiamo smascherato! Infatti non l’hanno mai più ripetuto. Oggi è tutto più protetto. Più finto che mai», ha scritto la figlia di Ornella Muti su Instagram. Poi ha rilanciato tirando in mezzo lo stesso Ricci: «Mi sa che anche Ricci non ha più tanto potere di dire la sua. Infondo.. non puoi andare contro i tuoi datori di lavoro». E quindi ha concluso: «Buona giornata dalla bocca della verità». Al tutto ha allegato l’ennesimo video in cui si mostra nuda. In questo caso però ha ottenuto un riscontro differente dai followers, infatti in molti le hanno dato ragione unendosi alle critiche contro i reality.





