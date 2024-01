Nancy Brilli choc “Preso una scarica di botte da un uomo per salvare un’amica”/ Sfogo a Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera, Nancy Brilli confessione scioccante: “Preso una scarica di botte per salvare una mia amica”

Ospite oggi a Da noi a ruota libera, domenica 28 gennaio, Nancy Brilli ha ripercorso la sua lunga carriera con un’intervista sincera e divertente con Francesca Fialdini. Durante la chiacchierate, però, il clima si è fatto molto serio quando l’attrice ha raccontato un triste episodio dal passato, quando per aiutare un’amica vittima di un uomo violento è stata picchiata a sua volta. “Ho preso una scarica di botte” ha rivelato amara l’attrice.

Il racconto choc di Nancy Brilli a Da noi a ruota libera è poi proseguito: “Questa mia amica era bloccata in una situazione ma ne era cosciente che se dovesse andare ma non riusciva a lasciare quest’uomo che la picchiava, non sapeva come uscirne. L’ennesima volta che l’ho vista con un occhio nero sono andata a prenderla a casa e mi è arrivata una pizza in faccia.” L’attrice per difendere l’amica si è ritrovata a sua volta vittima di violenza.

Nancy Brilli a Francesca Fialdini ha confessato che il tema dei femminicidi e della violenza sulle donne è molto sentito soprattutto in questi ultimi anni, in passato c’era molta meno sensibilità su questo tema e forse anche per questo la sua amica vittima di violenza non sapeva come uscirne ed a chi rivolgersi. L’attrice infatti ha ammesso che la donna non ha mai denunciato: “Sono riuscita a portarla via. Non ha avuto il coraggio di denunciarlo. E successo tanto tempo fa adesso le persone sanno maggiormente come muoversi perché tante volte una non sa che cosa fare e dove andare.”

Sull’argomento delicato Nancy Brilli a Da noi a ruota libera ha poi concluso invitando tutti a sostenere le associazioni che si occupano di violenza sulle donne è subito ha ricordato il numero antiviolenza 1522 a cui chi si trova in situazioni del genere può rivolgersi per chiedere aiuto. Il racconto dell’attrice ha lasciato senza parole la conduttrice Francesca Fialdini e tutto il pubblico in studio.











