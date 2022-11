Nancy Brilli, single dopo i tradimenti/ “Sono corteggiata da sposati, fanno…”

Nancy Brilli torna al teatro e al cinema e ritrova sul set l’ex Massimo Ghini: l’intervista

Nancy Brilli segna il ritorno sulle scene, al cinema e al teatro, e per il grande schermo é attrice protagonista in Amici per la pelle dove recita al fianco dell’ex marito, Massimo Ghini. Una svolta importante per l’attrice dagli occhi di ghiaccio, che quindi riesce a mettere da parte i ricordi belli e brutti che la vincolano all’ex sul posto di lavoro e non nasconde di essere stata tradita né di aver lasciato dei vecchi amori per delle nuove passioni. L’occasione che l’attrice ha per parlare di sé é un’intervista ripresa da Today, in cui lei si racconta a tutto tondo, sulla scia dei nuovi progetti in cantiere. Oltre alle riprese del film girato a Malta di Un weekend particolare, Nancy Brilli é al cinema con Amici per la pelle, dove recita insieme all’attore e suo consorte dal 1987 al 1990, Massimo Ghini, nei rispettivi panni di moglie e marito. E mentre lei é in attesa del ritorno a teatro, che a febbraio 2023 la vede debuttare con Manola, il cui testo é tratto dal libro di Margaret Mazzantini, diviene inevitabile per Nancy Brilli fare un bilancio consuntivo tra presente e passato, che concerne il piano professionale così come quello personale. In Amici per la pelle, dove lei recita con l’ex marito, si tocca il tema delle malattie e dei trapianti e l’attrice ha combattuto contro l’endometriosi che l’ha vista sottoporsi a otto interventi e ai suoi 30 anni, per una cisti tumorale, le sono stati asportati un ovaio e una tuba. Ma, nonostante le malattie, per lei é arrivato il sereno con la nascita del figlio avuto da Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi: “ma poi è nato Francesco. Sono stata fortunata”. Il giovane ha 22 anni e per la madre rappresenta una grande soddisfazione che lui si sia laureato in Fashion business a Londra con il massimo dei voti e al momento stia imponendosi come una promessa in “tirocinio in un’azienda di moda italiana“. Ma com’é stato il rapporto con Luca Manfredi? “Quando ho sposato Luca ho sentito un grande senso di famiglia – svela l’attrice, che non nasconde di aver in un certo senso sposato anche i familiari di lui-, ho creduto che il matrimonio potesse essere per sempre. Avevo sposato anche i suoceri. Invece, è finito tutto. Lui ha sempre altro da fare. Oggi fa la sua vita. Ha quattro figli”. Con i suoceri, i genitori di Luca, ha maturato un buon rapporto: “con Nino i rapporti erano “misurati: non era molto espansivo e affettuoso. A Erminia sono stata molto legata. Poi sono arrivati gli schieramenti contrapposti”.

Nel flusso dei ricordi che fanno di lei la donna e l’attrice che é oggi, quindi, inevitabile per lei diviene parlare anche dell’ex marito Massimo Ghini, con cui si ritrova a recitare sul set: “Noi ci siamo sposati per allegria. Stavamo bene insieme, ridevamo molto e dopo sei mesi eravamo marito e moglie. Il matrimonio non è andato male, è andato corto”. E a comportare la rottura sarebbe stata proprio la divergenza di vedute in amore, che si sarebbe tradotta in una serie di tradimenti ai danni di lei, a cui “piace la fedeltà e lui era un tipo generoso nelle relazioni amorose. Il matrimonio è stato breve, ma felice. E siamo anche oggi buoni amici”.

Allo stato attuale l’attrice dalla carriera stellare é single e la sua ultima lovestory lunga é stata al fianco di Roy De Vita, con cui si direbbe in buoni rapporti. “Si dice che ci voglia la metà del tempo della durata di una relazione per superare la separazione. Non so se passeranno sette anni e mezzo. Ora sono a quattro”, dichiara quindi sibillina, lasciando intendere di non aver ancora girato pagina in amore rispetto all’ultima storia.

E ora non é a caccia di un amore, anche se é molto gettonata come preda tra gli uomini sposati: “mi fanno tristezza- ammette-. La fedeltà è un valore importante. Il tradimento può capitare, ma non può essere uno stile di vita”. Che lei sia stata tradita in amore e che abbia anche lasciato, lo conferma lei stessa: “Sono stata tradita spesso. E mi è capitato di chiudere una storia anche da un giorno all’altro, perché mi piaceva un altro”. Brilli, nel corso degli anni, è stata vincolata anche all’amore per Ivano Fossati: “L’amore con Ivano è stato molto passionale, anche tumultuoso. Litigavamo spesso. Venivamo alle mani. ma in maniera impulsiva, senza avere intenzione di farci del male. Eravamo innamorati passi. Ora non ci sentiamo più“.

