Nancy Coppola a Pomeriggio 5/ “Per difendere Napoli e la mia musica”

Nancy Coppola promette scintille ai propri fans. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 19 settembre, la cantante neomelodica, su Instagram, ha annunciato la propria presenza nella trasmissione di Barbara D’Urso così: “Amori miei ci vediamo fra’ un po’ a Pomeriggio 5 sarò in collegamento da Napoli per difendere la nostra città e la nostra musica. Non perdetevela questa puntata”. La Coppola che il pubblico ha conosciuto meglio e ha imparato ad amare per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, è una delle cantanti neomelodiche più amate e famose dal pubblico. Orgogliosa del genere musicale che ha sposato e delle proprie origini, Nancy è pronta a dimostrarlo anche davanti alle telecamere di Pomeriggio 5.

NANCY COPPOLA CONTRO DIMITRI RUSSO A POMERIGGIO 5: “DIFENDO LA MUSICA NEOMELODICA”

Nel mirino di Nancy Coppola c’è l’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo tornato nel salotto di Pomeriggio 5 per partecipare al dibattito Nord Vs Sud e per rispondere alle critiche ricevute dopo le dichiarazioni fatte sulla musica neomelodica. Proprio ai microfoni di Pomeriggio 5, l’ex sindaco ha dichiarato: “La musica neo melodica è una piaga sociale. È una musica di mer*a. Non è questa la musica napoletana, i veri artisti sono Massimo Ranieri e Sergio Bruni. Racconta solo il degrado e le cose brutte di Napoli“. Parole che hanno fatto infuriare Nancy Coppola che, senza peli sulla lingua, schietta e diretta come sempre, forte del sostegno del pubblico che la segue da anni, è pronta ad attaccare Dimitri Russo per difendere la musica neomelodica, rappresentativa di Napoli e dei napoletani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA