DIMITRI RUSSO/ “Esorcizzo la musica neomelodica, Colombo e la D’Urso…”

Dimitri Russo contro tutti nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex sindaco ribadisce il proprio pensiero sulla musica neomelodica considerandola non rappresentativa della vera musica napoletana di cui considera tale quella dei grandi artisti come Pino Daniele e Massimo Ranieri. Dimitri Russo, però, non cambia idea e conferma il pensiero espresso in un post pubblicato sui social e che dice: “Con il grande Pino esorcizzo la D’Urso, Colombo e i loro fan”. “Come mai mi vuoi esorcizzare?”, chiede Barbara D’Urso. “E’ ironico, è un video di risposta a Tony Colombo che, come te, sostiene questa musica popolare che non ha nulla a che fare con la musica tradizionale napoletana”, spiega l’ex sindaco contro cui si scaglia anche Manuela Villa – “non capisco il perché questa cosa faccia male all’ex sindaco quando ci sono dei cantanti che riescono a coinvolgere le persone, ad arrivare al loro stato emozionale senza fare del male perché si fa musica. Secondo me tutto ciò che piace al pubblico ha ragione di esistere quindi, secondo mei, lei, signor sindaco, si deve mettere l’anima in pace e andare da un’altra parte ad ascoltare musica”, dice la figlia di Claudio Villa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DIMITRI RUSSO A POMERIGGIO 5: “LA MUSICA NEOMELODICA E’ UNA PIAGA”

Dimitri Russo, l’ex sindaco di Castel Volturno, esponente del Partito Democratico che, durante la sua attività politica ha fatto discutere per aver vietato l’esibizione di cantanti neomelodici a Castel Volturno, tra cui Rosario Miraggio, torna nel salotto di Pomeriggio 5 per affrontare il dibattito Nord vs Sud. Dimitri Russo è già stato ospite della trasmissione condotta da Barbara D’Urso nella puntata del 12 settembre scontrandosi in diretta con Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Quelle pronunciate da Dimitri Russo sulla canzone neomelodica sono parole durissime che hanno scatenato la reazione non solo degli artisti rappresentanti del genere, ma anche di tutto il pubblico in generale. “Quello che i neomelodici cantano non fa parte della tradizione napoletana. Cantano solo l’amore, canzoni preconfezionate, tutte uguali”, ha detto a Pomeriggio 5 l’ex sindaco.

DIMITRI RUSSO, L’EX SINDACO DI POMERIGGIO 5 SI SCONTRA PER LA MUSICA NEOMELODICA

L’attacco di Dimitri Russo alla musica neomelodica non è finito qui. L’ex sindaco di Castel Volturno, infatti, ha aggiunto: “La musica neo melodica è una piaga sociale. È una musica di mer*a. Non è questa la musica napoletana, i veri artisti sono Massimo Ranieri e Sergio Bruni. Racconta solo il degrado e le cose brutte di Napoli“. Le parole pronunciate da Dimitri Russo hanno scatenato la polemica. Contro di lui e in difesa della musica neomelodica si è schierata Barbara D’Urso mentre il popolo di Twitter si è diviso con molti utenti che hanno espresso la stessa opinione dell’ex sindaco. “Ma il sindaco non sta offendendo il sud, Napoli o la musica napoletana. Sta insultando la canzone neomelodica di oggi che fa davvero schifo” ha cinguettato un utente come riporta Funweek. Cosa accadrà, dunque, oggi a Pomeriggio 5? Dimitri Russo ribadirà la propria posizione o, nel frattempo, avrà cambiato idea?



