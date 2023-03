Nancy Coppola e Stefania Lay, chi sono le cantanti neomelodiche/ “Siamo genuine e…”

Nancy Coppola e Stefania Lay ospiti di “Felicissima sera”. Le due cantanti neomelodiche, sul palco del programma di Pio e Amedeo, si sono esibite in alcuni brani in dialetto napoletano. Ma chi sono le artiste partenopee? Si tratta delle protagoniste di “Neomelodiche Show” insieme a Giusy Attanasio. Le tre, prima dell’inizio del loro programma, avevano raccontato: “Ci sono giorni in cui ci siamo sentite straniere nella nostra città, Napoli, e nel nostro paese, ovvero l’Italia, a causa dei preconcetti che purtroppo ancora in tanti nutrono nei confronti della musica neomelodica e degli haters”.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 24 marzo 2023

“Per fortuna non abbiamo peli sulla lingua, siamo genuine, ci difendiamo bene insomma, e andiamo avanti. La nostra musica piace e fa addirittura bene: il nostro ultimo pezzo, ‘So tutte tale e quale’, ha raggiunto un milione di visualizzazioni, è ancora in vetta alle classifiche ed è cantato soprattutto dai bambini; in passato le nostre canzoni hanno aiutato tante persone a combattere la solitudine, addirittura ad uscire dagli stati comatosi” avevano spiegato le tre cantanti neomelodiche.

Rigassificatori, la metà in Europa non serve/ "Domanda sarà il 50% dell'offerta"

Nancy Coppola e Stefania Lay: chi sono le due cantante

Nancy Coppola, sul palco di “Felicissima sera”, ha alle spalle anche varie comparse in televisione. Ha partecipato a “Il boss delle cerimonie”, “Coming out”, “L’erba dei vicini” e “Teo Teoloxi”. La prima grande esperienza sul piccolo schermo è stata però quella a “L’isola dei famosi”, di Alessia Marcuzzi. Stefania Lay invece, a Napoli Today, ha raccontato: “Fino a poco tempo fa la musica neomelodica era descritta in senso dispregiativo, oggi è seguita e – a quanto pare – ambita. Attenzione però: c’è chi si scopre cantante da un momento all’altro e chi lo diventa facendo sacrifici Per diventare artista non basta il talento, ci vuole una grande consapevolezza di ciò che è la musica. Poi, se si ha la fortuna di avere successo lo si deve saper gestire e tenerlo in vita”.

LEGGI ANCHE:

Estrazione Eurojackpot/ Numeri vincenti di oggi venerdì 24 marzo (con 24/2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA