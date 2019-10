Nancy Coppola/ “Ho fatto il bendaggio gastrico, i primi giorni è stato terribile”

Nancy Coppola è stata ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. La nota cantante napoletana, ex naufraga de L’Isola dei famosi, ha raccontato dell’operazione d bendaggio che ha subito negli scorsi mesi per provare a dimagrire dopo una serie di diete fallimentari. “Mi sono operata otto giorni fa, ho ancora i punti che devo togliere domani. Ho fatto questo bendaggio per una questione di salute in quanto soffrivo di ernia al disco da un bel po’ di anni”.

NANCY COPPOLA A STORIE ITALIANE: “ECCO COME FUNZIONA L’OPERAZIONE”

Nancy Coppola non era riuscita a smaltire una serie di chili messi in più durante le gravidanze: “Dopo le gravidanze, mettendo dei chili in più, stavo soffrendo anche al nervo sciatico. In dieci anni ho sempre cercato di fare diete sane con i nutrizionisti – svela l’ex naufraga – ma essendo sempre fuori casa per lavoro ho sempre trovato fatica a seguirle, quindi ho deciso di sottopormi a questa operazione”. Ma come funziona questo intervento chirurgico? Domanda la Daniele: “Ti fanno 4 buchetti piccolissimi – descrive l’operazione la Coppola – e poi ti inserisco un anello piccolo che ti chiude la bocca dello stomaco e non hai più la fame di prima”. Un anello solo provvisorio in quanto la Coppola potrebbe toglierlo a breve: “Una volta arrivato al mio peso forma si può togliere – spiega la cantante – i primi giorni sono stati tragici perché avevo dei dolori allo stomaco molto forte, oggi, che è l’ottavo giorno, sono dimagrita già cinque chili”.

