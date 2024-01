NANCY MAAMARI, MOGLIE DI DANNY QUINN, CHI è?/ L’attore a Domenica In: “Pensa che sia un cretino”

Domenica In, Danny Quinn e l’amore sconfinato per la moglie Nancy Maamari: “È piena di qualità”

Il primo ospite della puntata di oggi di Domenica In è stato l’attore Danny Quinn, figlio del grandissimo Anthony Quinn. L’attore durante la chiacchierata con Mara Venier si è aperto sulla sua vita privata ed ha parlato del rapporto con la moglie Nancy Maamari sulla quale ha speso delle parole bellissima: “Mia moglie pensa che io sia un cretino…Mia moglie ha delle qualità tue perché è una persona aperta, di cuore, spiritosa, buona, veramente buona e profonda.”

E subito dopo a Domenica In Danny Quinn sulla moglie Nancy Maamari ha anche aggiunto che l’ama come il primo giorno e la loro storia procede a gonfie vele. “Quando mi sono sposato la prima volte ero troppo giovane e non capivo un cavolo non volevo sposarmi era lei che ha voluto” ha confessato, invece, l’attore sul suo primo matrimonio. Invece con l’attuale moglie la situazione è stata completamente diversa, c’era consapevolezza, maturità e responsabilità ed il loro amore persiste ancora oggi.

Chi è Nancy Maamari?

Nancy Maamari è la moglie di Danny Quinn, attore, modello e figlio d’arte che sarà ospite di Domenica in. Nancy Maamary proviene da una famiglia aristocratica libanese, i membri della sua famiglia hanno un ruolo sociale e uno status importante e nonostante ci sia molta riservatezza a riguardo, sappiamo che la sorella di Nancy è la nuova consorte del re dell’Arabia Saudita.

Nancy, affascinata da sempre dal mondo dello spettacolo e del cinema, ha condotto per anni un programma televisivo a Beirut ma nonostante i vari viaggi per il mondo fatti dai due artisti, Danny e Nancy si sono conosciuti in Sardegna. Prima di conoscere Nancy, Danny Quinn era stato spostato con Lauren Michael Holly (in seguito moglie del celebre attore Jim Carrey) ma dopo il primo incontro con Nancy, è nata un’alchimia fuori dal comune e poco dopo, un grande amore che ha portato i due al fidanzamento e poi al matrimonio, avvenuto nel 2016. La loro storia d’amore è stata coronata dall’arrivo della loro primogenita Luna di cui l’attore ha parlato così alla stampa: “Luna è la nostra gioia, la luce delle nostre vite. Siamo grati di avere questa meravigliosa bambina che rende ogni giorno speciale”.

La storia d’amore tra Nancy Maamari e Danny Quinn

Tra Nancy Maamari e Danny Quinn è stato amore a prima vista, nulla a che vedere con lo status sociale o con le loro prestigiose famiglie. Nella semplicità del loro primo incontro in Sardegna, i due hanno riscoperto l’amore e l’attore a “Oggi è un altro giorno” ha raccontato: “Quando ho conosciuto Nancy in Sardegna, è stato come se tutto avesse senso. C’era una connessione istantanea tra noi, come se fossimo destinati a incontrarci in quel preciso momento”.

In amore Danny non ha preso dal padre Anthony, che nella sua vita aveva avuto svariate donne e molti figli; Danny oggi è felicissimo di avere a suo fianco Nancy, per lei aveva scelto di coronare il giorno delle loro nozze con una location mozzafiato, nonché città preferita dell’attore: Verona. Nancy Maamari, seppur di poche parole, in merito al marito Danny aveva dichiarato: “È un marito insolito, una persona sincera ed estremamente energica. È un uomo che dà valore alla famiglia, ha un grande senso dell’ironia, è sincero e brutalmente onesto”. La storia d’amore tra i due è forte e stabile ancora oggi, nonostante siano due personaggi noti del mondo dello spettacolo però, cercano di tenere la loro vita privata lontana dai riflettori.

