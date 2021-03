Nancy Pelosi, Speaker Camera Usa/ L’esponente Dem dei record (Che Tempo Che fa)

Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, sarà ospite questa sera della trasmissione “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. Una delle massime rappresentanti dei Democratici d’oltre oceano, storica oppositrice dell’ex presidente Donald Trump, celebrerà questa sera su Rai 3 il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra la nostra nazione e gli Stati Uniti. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questa grande protagonista della politica a stelle e strisce.

Nata a Baltimora il 26 marzo del 1940 (compirà quindi 81 anni fra pochi giorni), è la 52esima Speaker della Camera ed è entrata di diritto nella storia il 2007, quando è divenuta la prima donna nella storia a ricoprire quell’incarico di prestigio. Si tratta dell’equivalente del nostro presidente della Camera (Roberto Fico), ed è il secondo ruolo più importante all’interno del governo americano, dopo il vicepresidente e prima del presidente del Senato. Al momento Nancy Pelosi è al suo quarto mandato (altro record storico), e vista la sua grande autorevolezza è stata nominata Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2008.

NANCY PELOSI: 18 ANNI ALLA GUIDA DEI DEMOCRATICI

Prima di divenire Speaker della Camera Nancy Pelosi ha speso una vita a rappresentare San Francisco al Congresso, oltre a guidare il gruppo dei Democratici alla Camera per ben 18 anni dopo essere stata anche loro Capogruppo. La sua famiglia è da anni nel settore pubblica di Baltimora, la sua città di origini, e insieme a Paul Pelosi, il marito, ha cinque figli e ben nove nipoti. Da sempre è in prima fila nella lotta per i diritti civili e umani, e negli scorsi giorni ha esultato dopo che il presidente Joe Biden (fresco di un triplo scivolone sulla scaletta dell’Air Force One), ha incassato il primo ok alla Camera alle leggi per la cittadinanza ai Dreamer: «Sono una parte importante del nostro Paese – ha detto Nancy Pelosi – queste comunità di migranti rafforzano, arricchiscono e nobilitano il nostro Paese». Lo scorso settembre era invece finita al centro delle polemiche per non aver indossato la mascherina mentre andava dal parrucchiere.

