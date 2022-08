Nancy Pelosi oggi a Taiwan?/ Rischio guerra Cina-Usa: Pechino “Biden pagherà prezzo”

NANCY PELOSI FORSE OGGI A TAIWAN: COSA STA SUCCEDENDO

La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, con il suo presunto viaggio in Oriente, sta mettendo a serio rischia la stabilità mondiale sull’asse Cina-Usa: è previsto per le ore 22.20 locali (le 16.20 qui in Italia) l’arrivo della leader Dem con la sua delegazione all’aeroporto di Songshan, a Taiwan. Ufficialmente nessuno a Taipei o a Washington conferma l’itinerario di Pelosi, ma lo “stratagemma” utilizzato sarebbe quello di escludere Taiwan dalle tappe ufficiali sbarcando solo per rifornimenti e breve soggiorno, nel quale però la speaker americana potrebbe incontrare la presidente taiwanese Tsai Ing-Wen. Da 25 anni nessuna delle alte cariche Usa ha messo piede a Taiwan, considerata dalla Cina di «sua proprietà»: l’affronto, secondo Pechino, potrebbe scatenare conseguenze molto dure che porterebbero quasi certamente ad una guerra su ampia scala.

«La Cina sta seguendo da vicino l’itinerario della speaker Pelosi. Una visita a Taiwan da parte sua consisterebbe una scabrosa interferenza negli affari interni cinesi, minando la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, sulla base del principio dell’unica Cina. Ciò minaccia la pace e la stabilità sulle due sponde dello stretto di Taiwan, e mette a repentaglio le relazioni bilaterali sino-statunitensi, portando dunque a una situazione seria e a gravi conseguenze», è l’annuncio fatto stamane dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Resta ancora misterioso la data dello sbarco: alcuni parlano per l’appunto di stasera 2 agosto e domani 3 agosto, altri di un possibile slittamento a giovedì 4 agosto: ma sembra non esserci dubbi sul fatto che alla fine, nonostante le richieste di Pentagono e Casa Bianca di desistere dal viaggio, Pelosi farà visita a Taiwan. Il quotidiano di regime cinese, il Global Times, scrive stamattina facendo intuire il grado di tensione “palpabile”: «Se l’aereo di Pelosi ha davvero problemi di emergenza e deve atterrare da qualche parte durante il suo volo in Cina, i caccia dell’Esercito popolare di liberazione nella regione forniranno la sua protezione. Porteranno la delegazione negli aeroporti della Cina continentale per fornire un servizio e un’assistenza di livello mondiale, purché stia lontana dall’intoccabile linea rossa dello sbarco a Taiwan». Dagli Usa una “timida” reazione ufficiale c’è stata, con il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby: «niente sia cambiato nella politica degli Stati Uniti verso Taiwan, non ne sosteniamo l’indipendenza. Questo però non significa che Pelosi non possa avere il diritto di visitare Taipei: Pechino sa che negli Stati Uniti vige la separazione dei poteri e la Camera è un ramo indipendente».

La Cina però non ci sta e minaccia durissime reazioni anche militari qualora il viaggio si concretizzasse per davvero: in primis, nella notte le autorità cinesi hanno deciso di bloccare l’import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan, una mossa che «causerà un duro colpo all’industria alimentare locale, come agricoltura e pesca», sottolineano i media taiwanesi. Ma non sono solo le sanzioni a preoccupare: «Nel caso in cui la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi facesse una visita a Taiwan la parte statunitense sarà responsabile e pagherà il prezzo per aver minato gli interessi della sicurezza sovrana della Cina». La minaccia da Pechino viene nuovamente rilanciata dalla portavoce del ministero degli esteri cinese, Hua Chunying in una conferenza stampa: misure dure, gravi e che rischiano di trascinare le due superpotenze mondiali in una guerra che a quel punto sarebbe difficile non definire come una vera terza guerra mondiale. I “focolai” attivi in giro per il mondo – dall’Ucraina all’Iran, dall’Afghanistan (dove ieri è stato eliminato il capo di Al Qaeda in un raid voluto da Biden) fino ai Balcani con lo scontro Serbia-Kosovo – sono sempre più ingenti, e un’escalation improvvisa tra Cina e Usa sul “campo” di Taiwan potrebbe essere le miccia definitiva per un conflitto totale, come definito ieri dal segretario ONU Guterres «Basta un errore di calcolo per l’olocausto nucleare».

Sempre dal Ministero degli Esteri cinesi il messaggio di forte allerta lanciato verso la Casa Bianca risuona forte e chiaro dal portavoce Zhao Lijian: «La Cina ha ripetutamente affermato agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni importanti sulla questione, e la propria solenne posizione di opporsi risolutamente alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan, cui ci saranno serie conseguenze. La volontà del popolo non può essere ignorata, e coloro che giocano col fuoco ne periranno. Si ritiene che la parte statunitense sia consapevole a pieno del messaggio forte e chiaro della Cina». Secondo il quotidiano taiwanese, che cita fonti militari, la Cina avrebbe già mobilitato due portaerei per lanciare possibile offensive nelle prossime ore qualora la speaker dem dovesse sbarcare a Taipei. Di contro, secondo quanto riferito oggi dall’agenzia Reuters, Taiwan ha preallertato la popolazione per tenere pronti i “bunker” anti-aerei come spazi sotterranei, parcheggi, metropolitane e centri commerciali: solo la capitale Taipei offre circa 4.600 rifugi che possono ospitare quasi 12 milioni di persone, ovvero più di 4 volte la popolazione attuale. Aerei da guerra cinesi pronti, portaerei americane nel Pacifico, bunker allertati a Taiwan: sembra tutto il preludere alla “tempesta perfetta” e manca solo una manciata di ore perché la diplomazia riesca a disinnescare la crisi mondiale apertasi con il potenziale viaggio di Nancy Pelosi.











