Terza guerra mondiale/ Ucraina: “evacuare Donetsk”. Putin “presto missili ipersonici”

TERZA GUERRA MONDIALE: DAL DONETSK AI MISSILI IPERSONICI

A più di 5 mesi dall’inizio della guerra, la situazione in larga parte dell’Ucraina è tutt’altro che diretta verso un miglioramento: dal Donbass a Odessa, dai raid alle controffensive, fino alle minacce di armi pesanti, la minaccia di una terza mondiale ad Est dell’Europa è sempre meno “irrealistica;” specie vedendo le singole reazioni di altri Paesi internazionali che mano a meno si schierano a favore dell’Occidente o pro-Russia. Mentre ancora si attende la messa in moto dell’intesa sul grano nel porto di Odessa (domani dovrebbe avvenire la partenza della prima nave carica di frumento già rinviata più volte), si segnalano altri raid nella notte a Kharkiv e nel Donetsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato ufficialmente tutta la popolazione civile ancora presente nel Donbass ucraino (Donetsk) ad evacuare l’area per sfuggire ai bombardamenti delle forze russe: «Una decisione governativa è stata presa sull’evacuazione obbligatoria della regione».

I tempi vanno affrettati secondo Kiev per non ripetere le stragi documentate nei mesi scorsi nelle aree del Lugansk e nel Kherson: nella recente parata militare per il Giorno della Marina a San Pietroburgo, il Presidente Vladimir Putin ha replicato a distanza alle accuse del comando militare ucraino circa la guerra in corso nel Donetsk. «La Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi», ha detto il capo del Cremlino firmando il nuovo regolamento della Marina che «stabilisce i confini e le aree degli interessi nazionali della Russia». Si tratta, prima di tutto, «delle nostre acque in Artico, quelle del Mar Nero, del Mare di Okhotsk e di Bering, lo stretto del Baltico e delle Curili», spiega ancora Putin dopo aver annunciato il potenziamento delle armi militari in dote alla Marina. Nei prossimi giorni Mosca riceverà missili ipersonici da crociera ipersonici Zircon: «La fregata dell’ammiraglio Gorshkov sarà la prima ad andare in combattimento con a bordo queste formidabili armi. La cosa fondamentale qui è la capacità della Marina russa. Sarà in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decideranno di violare la nostra sovranità e libertà».

RAID SU CARCERE OLENIIVKA: LA MINACCIA DEL BATTAGLIONE AZOV CONTRO PUTIN

Tiene intanto ancora banco nel clima da terza guerra mondiale generato dall’invasione russa, l’attacco avvenuto lo scorso venerdì al carcere di Olenivka, nella regione di Donetsk, che ha provocato oltre 50 morti e più di 100 feriti tra i prigionieri di guerra ucraini. Tra le moltissime vittime anche diverse formazioni del Battaglione Azov arresosi dopo mesi di assedio nella città di Mariupol: «Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli e le tue ambasciate», è il messaggio lanciato dal comandante del battaglione ucraino Azov, Mykyta Nadtochia, al Presidente russo Vladimir Putin, «Lui è il responsabile di questo crimine di guerra: serve un tribunale internazionale, merita l’impiccagione».

Nel frattempo da Kiev il comunicato di Zelensky è altrettanto duro, anche se per il momento Mosca non ha rivendicato l’attacco a Olenivka: «Saranno raccolte tutte le prove del crimine commesso dagli occupanti. Sono tutti colpevoli: chi ha approvato, chi ha organizzato, chi ha ucciso queste persone, chi sapeva. Saranno trovati tutti». Kiev ha fatto sapere di aver ricevuto da Mosca la promessa di permettere alle Nazioni Unite e alla Croce Rossa di «accedere al luogo della morte dei prigionieri di guerra a Olenivka, nell’Oblast di Donetsk».











