Nanny Mcphee Tata Matilda/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson e Colin Firth

Nanny Mcphee Tata Matilda, film di Italia 1 diretto da Kirk Jones

Nanny Mcphee Tata Matilda è un film a metà tra la commedia e il fantastico che va in onda a partire dalle 21,20 di oggi, 1° febbraio, su Italia 1. La pellicola è tratta dalla serie di libri intitolati Tata Matilda scritti dall’autrice Christianna Brand.

La regia di Nanny Mcphee Tata Matilda è di Kirk Jones, la sceneggiatura è di Emma Thompson. Gli interpreti principali sono: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Imelda Staunton, Kelly MacDonald, Holly Gibbs e Celia Imre. Le musiche sono eseguite dalla London Symphony Orchestra. Il film Nanny Mcphee Tata Matilda ha avuto anche un seguito nel 2010, intitolato Tata Matilda e il grande botto. Il regista del film Nanny Mcphee Tata Matilda, Kirk Jones, ha esordito dirigendo alcuni spot publicitari. Tra i film più noti bisogna annoverare:

Stanno tutti bene, Svegliati Ned, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Emma Thompson è una delle più popolari attrici nonché sceneggiatrici britanniche. La sua carriera è ricca di successi e di premi, infatti ha ricevuto ben due Golden Globe, due premi BAFTA, un Emmy, un David di Donatello e un Leone d’Argento. Ha vinto l’oScar come miglior attrice per il film Casa Howard e come sceneggiatrice per Ragione e sentimento. Nel 2018 è stata insignita della prestigiosa onorificenza di Dama dell’Ordine dell’Impero Britannico. Nel 1989 si unisce in matrimonio con l’attore e regista Kenneth Branagh, dal quale divorzia nel 1995. Dal 2003 è sposata con l’attore Greg Wise ed insieme hanno ottenuto, nel 2020, la cittadinanza onoraria di Venezia.

Nanny Mcphee Tata Matilda, la trama del film

La narrazione del film Nanny Mcphee Tata Matilda si incentra sulla vita movimentata della famiglia Brown, composta da sette ragazzi indisciplinati e molto cattivi e il papà che lavora in un’agenzia di pompe funebri. La loro mamma è venuta a mancare un anno prima ed è l’arcigna zia Adelaide a prendersi cura anche economicamente della famiglia. Purtroppo, la donna ha minacciato che non riceveranno più nessun aiuto se il sig Brown non si risposa entro un mese. Inoltre il padre dei ragazzi, a causa di alcuni debiti passati potrebbe finire in prigione e la zia lo pone alle strette.

Il futuro dei figli sarebbe molto complicato, pertanto, il sig. Brown decide di non confessare loro la verità. I ragazzi, scoprono ugualmente la verità e cominciano a credere che il loro padre non abbia il coraggio di rivelare loro che presto avranno una matrigna. A causa di questo malinteso, il comportamento dei ragazzi peggiora e così anche l’ultima tata è costretta ad abbandonarli, perché non si sente in grado di gestirli. L’unica tata che potrebbe essere perfetta è una certa Nanny Mcphee, ma il signor Brown ignora chi sia e come fare ad assumerla.

Come per magia, una sera, mentre i ragazzi sono intenti a combinare uno dei loro disastri, compare la famigerata tata, una donna brutta, con un naso ridicolo, una sola sopracciglia, un dente molto brutto e dei nei pieni di peli. La tata nel tempo si rivelerà di grande aiuto per tutta la famiglia, insegnando ai ragazzi l’educazione e le buone maniere. Anche il sig. Brown trae beneficio dalla presenza della tata, infatti, incontra si innamora di una ragazza e decide di sposarla con il bene placido della severa zia Adelaide. Il compito di Tata Matilda si conclude quando comprende che i ragazzi non hanno più bisogno di lei e va alla ricerca di una nuova famiglia bisognosa d’aiuto.

