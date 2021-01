Naomi Akano a La Caserma, chi è?/ Vittima di bullismo per il colore della sua pelle ma…

Naomi Akano, chi è la recluta de La Caserma?

Naomi Akano è pronta a mettersi in gioco ne La Caserma al via questa sera su Rai2. Toccherà anche a lei mettersi in riga quando questa sera suonerà la prima sveglia per le reclute del docureality di Rai2 portando in prima serata non solo la sua forza ma anche la sua storia, quella di una vittima di bullismo per il colore della sua pelle.

Nel 2021 queste storie esistono ancora e colpiscono dritto al cuore così come farà la storia di Naomi Akano, 19 anni, originaria della Nigeria, adesso di stanza a Modena da quando aveva due anni. Proprio gli episodi di bullismo subiti dai coetanei l’hanno spinta ad aprire un canale YouTube che oggi conta più di 11 milioni di visualizzazioni e nel quale racconta proprio gli episodi della sua vita quotidiana tra Modena e l’Inghilterra.

Vittima di bullismo per il colore della sua pelle ma…

Nel video di presentazione de La Caserma non racconta solo questi episodi spiacevoli ma anche il rapporto con la sua adorata mamma che l’ha sostenuta in tutto e per tutto arrivando a spaccarsi la schiena per il suo bene e quello della famiglia.

Naomi Akano racconta che la mamma è l’amore della sua vita e tutto quello che fa è per lei: “C’è stato un momento in cui faceva tre lavori, vorrei ripagarla per tutti i sacrifici che ha fatto… sono stata vittima di bullismo perché ero l’unica ragazza di colore e mi sentivo molto a disagio”. Naomi poi continua dicendo che quando ha aperto il canale YouTube è cambiato tutto e adesso è venuta fuori la sua vera essenza.

