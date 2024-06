Naomi Buonomo, chi è la fidanzata Francesco Cicchella?/ Lei: “orgoglioso di me, conviviamo da tre anni”

Naomi Buonomo, la professoressa de L’Eredità, ha confermato di essere la fidanzata di Francesco Cicchella. La coppia è felicemente innamorata e la conferma definitiva è arrivata proprio dalla modella e ballerina che, intervistata da DiPiù, ha confessato sul celebre attore comico e di teatro: “è molto orgoglioso di me. Oggi conviviamo”. L’incontro tra i due è avvenuto proprio grazie al lavoro; per la precisione Naomi ha partecipato ad un provino e tra i due è scattata la scintilla. “Ci siamo conosciuti al provino del suo primo videoclip musicale ed è stato amore a prima vista” – ha detto la ballerina che oggi è anche la ballerina dei suoi spettacoli dal vivo. “Da tre anni, poi, sono una delle ballerine del suo spettacolo” – ha aggiunto Naomi parlando della relazione con il fidanzato Francesco Cicchella.

Francesco Cicchella: chi è e fidanzata/ Vita privata top secret, presto il ritorno in tv con le imitazioni?

I due condividono non solo la vita privata, ma anche quella lavorativa visto lavorano insieme; la Buonomo, infatti, è ballerina del corpo di ballo dello show di successo “Bis!” che l’attore e comico napoletano sta portando in giro per l’Italia.

Chi è Naomi Buonomo fidanzata di Francesco Cicchella? Il successo come professoressa L’Eredità

La grande occasione Naomi Buonomo è arrivata quando è stata scelta come professoressa de L’Eredità, il game show pre-serale di successo di Rai1. In realtà la bellezza di Naomi si era già fatta notare nel mondo della moda visto che ha posato per diversi servizi fotografici e campagne pubblicitarie di brand di lusso come Dolce & Gabbana. Non solo, nel 2016 è stata una delle finaliste del concorso di bellezza di Miss Italia, mentre l’anno dopo è entrata nel corpo di ballo di “Rosso Napoletano”, lo spettacolo teatrale di Serena Autieri. La carriera di Naomi si divide tra la televisione e il mondo del teatro dove lavora come ballerina partecipando a diverse opere tra cui segnaliamo “Siamo gocce di mare” e “Bis!” proprio accanto al fidanzato Franchesco Cicchella. E ancora: la Buonomo è anche conduttrice televisiva del programma sportivo “Il bello del calcio” trasmesso su Televomero.

Amici 23 Serale 2024, 6a puntata/ Eliminato e diretta: esce Sofia consolata da Dustin, salva Martina

La svolta definitiva è sicuramente arrivata con il ruolo di professoressa a L’eredità dove si è recata per un provino che alla fine è risultato vincente: “inaspettatamente è andato a buon fine”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA