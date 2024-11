Tutto sui genitori di Francesco Cicchella

Attore, cantante e comico italiano, Francesco Cicchella è diventato un protagonista del mondo dello spettacolo italiano che si è fatto conoscere grazie a programmi come Tale e quale Show. Riuscire a trasformare il suo sogno in realtà non è stato facile per l’artista che, pur avendo studiato sin da quando era bambino, è dovuto crescere in fretta per le avversità della vita. Ultimo di cinque figli, Francesco Cicchella era molto giovane quando ha perso il padre.

All’epoca i suoi fratelli erano già tutti sposati e avevano una loro vita, ma per lui, la strada era tutta in salita. Nonostante il dolore e la mancanza così forte, Cicchella non si è perso d’animo e ha cercato di sfruttare quello che gli aveva insegnato il padre per trasformare la sua vita. Era stato il papà, infatti, a volere che imparasse a suonare il pianoforte e, intorno ai 14-15, grazie a quello studio, ha cominciato a fare le prime serate di pianobar. Il papà, però, non è riuscito a vederlo su un palco.

Le parole di Francesco Cicchella per i genitori

Legatissimo alla famiglia, Francesco Cicchella ricorda con amore gli anni trascorsi con il padre a cui sarà sempre grato anche per i rimproveri ricevuti, soprattutto quando non studiava o non si allenava con il pianoforte, strumento grazie al quale ha cambiato la sua vita. Diversamente dal padre, invece, la mamma è riuscita a vedere il suo successo anche se, ancora oggi, vorrebbe per lui un lavoro più tranquillo e sicuro.

“Papà mi ha visto però studiare pianoforte perché ho iniziato a 8 anni. Lui ci teneva tanto che imparassi lo strumento, ogni tanto mi cazziava anche quando non mi allenavo. Mia madre ancora oggi viene a propormi il posto fisso, i concorsi nelle forze armate… ”, le parole dell’artista a Ciao Maschio.

