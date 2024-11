Francesco Cicchella è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il comico ed imitatore si è avvicinato giovanissimo al mondo del teatro e della musica vincendo a soli 17 anni il Premio Totò. Poco dopo debutta in tv nel programma “Cominciamo bene” trasmesso su Rai3. La svolta arriva quando anno dopo quando viene scelto per entrare nel cast di “Made in Sud”, programma comico di successo che lo lancia nel panorama artistico italiano grazie al duo “Doppia Coppia”. Successivamente inizia una carriera da solista facendo apprezzare e conoscere dal grande pubblico con una serie di imitazioni che diventano virali. Come non ricordare le imitazioni di Michael Bublé, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko dei Modà con cui conquista il cuore del pubblico.

Nel 2015 è tra gli ospiti del Festival di Sanremo e la consacrazione definitiva arriva con la vittoria a Tale e Quale show di Carlo Conti. Il suo talento viene notato anche dal grande Gigi Proietti che lo sceglie per una serata del suo show “Cavalli di battaglia”. Negli ultimi anni ha lavorato anche al cinema nella commedia “Vita, cuore, battito” dei compagni e colleghi Arteteca.

Il grande successo di Francesco Cicchella è sicuramente arrivato grazie al mondo della tv. Ad ammetterlo è lo stesso comico ed imitatore dalle pagine di thewaymagazine.it: “la tv mi ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico. Quando ho preso parte alla mia prima edizione di Made in Sud avevo soli 19 anni”. Non solo, il comico parlando della tv ha sottolineato quanto il mezzo televisivo sia potente e in grado di entrare non solo nelle case del pubblico, ma anche nel cuore della persone. Dovendo scegliere tra tv e teatro, Cicchella è in difficoltà, ma ammette: “a teatro lo spettatore scopre chi è Francesco e cosa è in grado di fare. Lì mi diverto a spaziare e sorprendere!”.

Tra le passioni di Francesco Cicchella c’è anche la musica, visto che tante delle sue imitazioni, da segnalare anche quelle di Achille Lauro ed Ultimo, sono di personaggi e star. “Ascolto e canto di tutto, ma amo in particolare il jazz e la musica degli anni ‘80 e ‘90” – ha detto lo showman che tra i sogni nel cassetto rivela – “dopo lo show in teatro, avere uno show tutto mio in tv!”.