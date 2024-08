Naomi Campbell in vacanza a Mykonos con DJ Rampa: è il nuovo fidanzato?

L’estate 2024 risplende di un nuovo possibile amore per Naomi Campbell, che accende i riflettori su di sé in questi ultimi giorni di agosto e si rende protagonista di un gossip piuttosto succoso. La celebre top model britannica è stata infatti paparazzata dal settimanale Chi a Mykonos, in vacanza, in lieta compagnia: con lei c’era infatti DJ Rampa, all’anagrafe Gregor Sütterlin, produttore di origine tedesca e star dell’elettronica nonché presunto nuovo fidanzato della “Venere Nera”.

Come riportato dal settimanale, che ha anche pubblicato gli scatti che li ritraggono insieme in Grecia nel nuovo numero da oggi in edicola, Naomi Campbell e Rampa avrebbero trascorso diversi giorni a Mykonos, dove sarebbero stati anche pizzicati in un locale, il club Scorpios, durante una serata musicale. E, in quell’occasione, sarebbe anche scoccato un bacio appassionato che ha prontamente fatto il giro dei social e del web.

Naomi Campbell, vacanze con i figli e un presunto nuovo amore

Ma cosa ci raccontano le nuove immagini di Chi, arrivate direttamente dalla splendida Mykonos? Sull’isola greca Naomi Campbell e DJ Rampa si sono presentati come una coppia a tutti gli effetti: dopo essere arrivati in spiaggia mano nella mano, hanno trovato posto sui lettini in mezzo agli altri turisti per poi concedersi qualche bagno in mare, lei provvista di un tubo flessibile galleggiante per rimanere a galla in acqua.

Altre foto ritraggono poi la top model in spiaggia mentre gioca con i figli, presenti anche loro in questa vacanza, nati tramite maternità surrogata rispettivamente nel 2021 e 2023, e sotto la stretta osservazione anche delle due tate. Tra giochi in spiaggia, relax, bagni in mare e sorrisi a non finire, l’estate 2024 di Naomi Campbell risplende come non mai: è davvero amore con DJ Rampa? Al momento i diretti interessati tacciono: la top model è spesso restia a sbandierare il suo privato ai quattro venti, ma ora qualcosa nella sua vita sentimentale potrebbe essere davvero cambiato.

