Naomi Campbell e Mohammed Al Turki sono convolati a nozze con un matrimonio segreto

Naomi Campbell e Mohammed Al Turki sono marito e moglie. La celebre top model e il produttore cinematografico saudita sono convolati a nozze con un matrimonio segreto, stando a quanto fa sapere Novella 2000 attraverso una fonte molto vicina al magnate del cinema. La loro è stata una cerimonia per pochi intimi ma di gran lusso, stando a quanto si legge: “Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai”.

Se l’identità di colui che ha officiato le nozze rimane segreta, ciò che sappiamo è Naomi Campbell e Mohammed Al Turki si sono sposati a bordo di un lussuoso yacht al largo di Dubai, il cui costo è di 22mila euro al giorno. La supermodel ha sfoggiato per l’occasione un abito Dolce&Gabbana in pizzo nero, mentre il produttore saudita ha optato per un elegante smoking bianco.

Chi è Mohammed Al Turki, marito di Naomi Campbell

Un amore passionale, quello tra i due, testimoniato dalle dolci dediche che Mohammed rivolge a Naomi anche attraverso i social. A 54 anni, la “Venere nera” sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella. Ma chi è il magnate che ha conquistato il cuore di Naomi? L’uomo è più giovane di lei: ha infatti 38 anni, 16 in meno della top model. È un produttore “che sostiene e promuove i film in Medio Oriente.” fa sapere inoltre la fonte. Dietro l’immagine glaciale e distaccata che l’ha resa un’icona della moda, Naomi Campbell nasconde un cuore tenero e molto romantico. Le nozze segrete con Mohammed Al Turki, celebrate in una cornice intima e riservata, non fanno altro che rivelare un lato più intimo e profondo della supermodella.