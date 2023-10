Napoli: caccia figlia e amiche di 8 anni perché il cane è scappato/ 49enne denunciato per abbandono di minori

A Napoli un 49enne è stato denunciato, ma a piede libero, per abbandono di minori dopo che ha cacciato da casa la figlia e due amiche, tutte di 8 anni, perché le riteneva responsabili della fuga del suo cane. Una storia surreale che arriva dal paese di Massa di Somma e che è avvenuta ieri attorno alle ore 20, su via Piromallo, proprio alle pendici del Vesuvio, ma che si è fortunatamente risolta senza complicazioni di sorta. Inoltre, secondo quanto riporta FanPage, che a Napoli ha la sua redazione principale, il cane dell’uomo non era neppure scappato ma si stava solo nascondendo sotto un letto all’interno della stessa abitazione.

Napoli: caccia figlia e amiche per aver fatto scappare il cane

Insomma, tutto sarebbe accaduto a Napoli nel paese di Massa di Somma attorno alle 20 di ieri, sabato 14 ottobre. A quanto si è appreso in un secondo momento, la figlia dell’uomo 49enne aveva invitato a casa sua un paio di amiche, sue coetanee, per trascorrere un pomeriggio di giochi e, probabilmente, compiti, improvvisamente interrotto dal padre su tutte le furie. L’accusa che lui avrebbe mosso alla figlia e alle amiche era quella di non aver prestato attenzione al cane di famiglia che ne avrebbe approfittato, secondo l’uomo, per uscire di casa e scappare.

La reazione dell’uomo di Napoli sarebbe stata, dunque, quella di mettere alla porta la figlia e le due amiche, abbandonandole al loro destino sul marciapiede. Le tre amichette, in lacrime e disperate, hanno fatto l’unica cosa che probabilmente gli è balenata in mente, recandosi in un vicino negozio di detersivi che, nonostante l’ora, era fortunatamente ancora aperto. Raccontato l’accaduto al cassiere, incredulo per le parole delle bambine di 8 anni, questi ha avvisato la centrale dei Carabinieri di Napoli che sono immediatamente intervenuti portando in salvo le bambine. La figlia del 49enne è stata affidata alla madre, che in quel momento era fuori casa, mentre le altre due sono state riaccompagnate a casa dai loro genitori, mentre gli agenti hanno denunciato l’uomo, a piede libero, per abbandono di minori. Il cane, si è scoperto infine, non era neanche scappato ma era semplicemente nascosto sotto un letto.

