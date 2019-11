Napoli, gambizzato uomo davanti bar/ Sparatoria via Toledo: panico e passanti in fuga

Panico in pieno centro storico a Napoli, con la sparatoria contro la folla nel pieno della mattina vicino a via Toledo: il gravissimo, ennesimo, episodio di violenza cittadina è avvenuto con previsione in via Pasquale Scura all’angolo con via Pignasecca. Le ipotesi dietro la spatria sono tutte aperte con la Scientifica e la Polizia Mobile che hanno cominciato ad indagare sugli spari lanciati contro la folla: passanti terrorizzati si sono dati alla fuga quando un uomo in via Scura si è messo a sparare in mezzo alla folla con studenti e passanti comuni che si recavano a scuola e lavoro che di colpo si sono visti sfiorare dalle pallottole. I primi testimoni parlano esattamente di una sparatoria quasi “a casaccio”, ma la dinamica “svolta” quando si viene a sapere che un uomo (il cui nome sarebbe Antonio Guarnieri, ndr) è rimasto gambizzato all’interno del bar Sommella nell’angolo tra Scura, Toledo e Pignasecca. Portato in ospedale al Vecchio Pellegrini, le sue condizioni non sono gravi e nelle prossime ore verrà ascoltato per capire se eventualmente potesse essere il vero obiettivo del presunto killer.

SPARATORIA IN CENTRO A NAPOLI: ANCORA CAMORRA?

Dalla stesa di Camorra ad un mero regolamento di conti fino all’avvertimento: tutte le ipotesi sono ancora aperte per provare a spiegare il dramma nel cuore di Napoli. L’episodio al momento, secondo quanto riportato gli investigatori a Il Mattino e Napoli Fanpage fa pensare più ad un avvertimento che altro; nello specifico, si tenta di capire se la gambizzazzione possa c’entrare con l’omicidio avvenuto ieri sera in via Cupa Capodichino. Un 31enne crivellato di colpi di pistola vicino alla casa della madre, lavorava in un bar e aveva piccoli precedenti per droga. Al momento è mistero anche su quell’omicidio con gli investigatori che provano a capire se l’avvertimento di oggi in pieno centro storico possa per caso riportare alla medesima origine criminale. Ad aggiungere complicatezza all’intera vicenda, questa notte anche un altro 19enne è stato gambizzato e portato all’ospedale Vecchio Pellegrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA