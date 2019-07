NAPOLI, INCENDIATO SCOOTER BORRELLI/ Video, “monitoravo parcheggiatori abusivi”

Un attentato incendiario a Napoli ai danni di Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale ca dei Verdi noto per le sue battaglie a favore della legalità. E’ stato lo stesso Borrelli a testimoniare l’accaduto con una diretta Facebook girata proprio negli istanti in cui il suo motorino parcheggiato a bordo strada stava prendendo fuoco. Il tempo di chiamare al telefono i vigili del fuoco che già alcuni ragazzi del luogo sono arrivati in suo aiuto e hanno provveduto a spegnere il grosso dell’incendio grazie ad un paio di estintori. Come riportato da “Il Fatto Quotidiano”, Borrelli si trovava nella zona di Riva Fiorita in compagnia del consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, per svolgere un sopralluogo. Come ha ipotizzato lo stesso consigliere:”Un paio di delinquenti devono avermi riconosciuto e appiccato il fuoco”.

NAPOLI, INCENDIATO SCOOTER BORRELLI

“Non mollo di un centimetro, non hanno capito niente, me lo ricompro nuovo lo scooter”. Sono state queste alcune delle prime parole pronunciate da Francesco Emilio Borrelli dinanzi all’attentato incendiario che ha preso di mira il suo scooter, un’intimidazione bella e buona per l’impegno nel sociale garantito dall’esponente dei Verdi. Borrelli, che si trovava a Riva Fiorita (Napoli) “per monitorare il problema dei parcheggiatori abusivi della zona”, ha commentato così l’accaduto:”Un gesto criminale e vigliacco, che di certo non fermerà la mia determinazione nel portare avanti la battaglia per la legalità in questa città – dice Borrelli – Non ho mai avuto paura delle intimidazioni ricevute che, per quanto mi riguarda, sono il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il mio scooter era già stato oggetto di altre rappresaglie dopo le denunce ad alcuni parcheggiatori abusivi. In particolare a Santa Lucia mi distrussero il parabrezza e a via Costantinopoli mi tagliarono le ruote. I delinquenti devono sapere che non arretreremo di un solo centimetro, anzi saremo ancora più duri”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA