Napoli Mandolin Orchestra, chi sono i musicisti/ A Sanremo 2021 con Ermal Meta per…

Ermal Meta, per la serata delle cover dedicata alla canzone d’autore, ha scelto di farsi accompagnare dalla Napoli Mandolin Orchestra con cui è pronto a regalare al pubblico di Raiuno una sua, personale versione di Caruso, uno dei brani più famosi di Lucio Dalla. Un omaggio che il cantautore ha scelto di fare nel giorno del compleanno di Dalla. La Napoli Mandolin Orchestra che promuove il repertorio della musica napoletana con il mandolino, uno degli strumenti che rappresenta la tradizione musicale italiana nel mondo. Accompagnando Ermal Meta sul palco dell’Ariston per la serata dei duetti, i musicisti sono pronti a farsi conoscere dal grande pubblico della kermesse musicale più famosa della tradizione italiana. Sul palco dovrebbero salire i Maestri: Mauro Squillante primo mandolino, Adolfo Tronco alla mandola, Leonardo Massa al mandoloncello, Lorenzo Marino alla chitarra.

Le parole del maestro Mauro Squillade della Napoli Mandolin Orchestra

La Napoli Mandolin Orchestra, sulla propria pagina Facebook, condivide la gioia di accompagnare sul palco del Teatro Ariston Ermal Meta. “Con grande emozione e soddisfazione non vediamo l’ora di esibirci sul palco dell’Ariston con il grande cantautore e musicista eclettico Ermal Meta“, scrive il maestro Mauro Squillace. “Stasera saliamo su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia, la visibilità che assicura è tanta così come l’emozione. Un ringraziamento a voi tutti per l’affetto del quale ci sentiamo circondati ma in particolar modo il nostro ringraziamento va a Claudia Qu, Gaio Ariani, Valerio Fusillo, Davor Krkljus e Dora Gama Statunato, coloro che sarebbero dovuti essere qui, ma a causa delle restrizioni imposte dal covid-19 non sono con noi”, si legge su Facebook.



