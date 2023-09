Napoli, metro Linea 1 bloccata per ore per furto di rame/ Terza volta che accade in 2 mesi

Pesanti disagi stamane per i viaggiatori di Napoli e precisamente per i passeggeri della Linea 1 della metro del capoluogo campana. I convogli sono rimasti fermi per due ore, indicativamente fino alle ore 8:20 di oggi, venerdì 15 settembre 2023, a causa di un problema tecnico che, stando a quanto riferisce Fanpage, sarebbe legato al furto di rame da parte di ignoti. Migliaia di lavoratori pendolari nonché di studenti, sono così rimasti a piedi, in attesa per ora che le corse dei treni venissero ripristinate.

Lombardia, dopo 11 anni riapre la linea Mortara-Casale Monferrato/ “121 nuovi treni in regione”

Il furto si è verificato di preciso nella zona tra Chiaiano e Piscinola, e come sottolinea Fanpage si tratta di episodio periodici che si verificano quasi sempre nel fine settimana, fra venerdì e sabato. I tecnici, una volta accertato il problema, sono intervenuti per ripristinare il servizio sulla tratta e circa un’ora fa la Linea 1 della metro Napoli è stata riaperta. Anm, l’azienda dei trasporti pubblici partenopei, durante la fase di guasto ha pubblicato un tweet in cui si leggeva: “Metro Linea 1: causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull’ intera tratta”, scusandosi poi per i disagi recati ai passeggeri.

Salvini: “Le Pen a Pontida, Cdx con lei o con Macron?”/ “Ponte Stretto costa mezzo Reddito di Cittadinanza”

METRO LINEA 1 NAPOLI BLOCCATA PER DUE ORE STAMANE: IL COMMENTO DEL SINDACALISTI VALLINI

Duro il commento di Adolfo Vallini, sindacalista Usb, che parla di situazione ormai insostenibile: “Una situazione divenuta oramai intollerabile. Sono anni che la mobilità cittadina, in particolare al mattino, è tenuta in ostaggio da un gruppo di ladri professionisti dediti al furto delle tracce di rame. Bisogna che il Comune di Napoli e l’ANM mettano in campo le necessarie misure di prevenzione e controllo affinché questa situazione in futuro non si ripeta più. Gli operai dell’ANM sono a lavoro per ripristinare quanto prima la circolazione dei treni. Un disagio sociale incalcolabile per pendolari, studenti e turisti”. Già la scorsa settimana la metro Linea 1 di Napoli si era fermata per più di un’ora e mezza causa furto di cavi di rame.

LEGGI ANCHE:

SCIOPERO AEREI OGGI 8 SETTEMBRE 2023: 80 VOLI CANCELLATI A MILANO/ Orari e fasce di garanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA