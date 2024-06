Napoli: ragazzo accoltellato al petto, fermato un 16enne/ Scatta l’accusa di tentato omicidio

A Nola, in provincia di Napoli, un 16enne sarebbe stato fermato con l’accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un giovane di 20 anni accoltellato al petto. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la vittima sarebbe incensurata e risulterebbe ricoverata ancora in prognosi riservata.

Il minorenne sarebbe stato individuato dai Carabinieri della locale Compagnia e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Si tratterebbe di un ragazzo incensurato così come il 20enne ferito. Al momento, il 16enne sarebbe indagato anche per l’ipotesi di porto abusivo di armi.

20enne accoltellato a Nola, Napoli: il punto sulle indagini

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il 16enne sarebbe in attesa di essere interrogato e sarebbe ritenuto autore del grave ferimento del 20enne avvenuto domenica scorsa a Nola, nel Napoletano. La vittima sarebbe originaria di Tufino e sulle sue condizioni la prognosi sarebbe ancora riservata.

L’indagine è coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e, stando a quanto riporta Ansa, il 16enne sarebbe stato trasferito in un centro di prima accoglienza in vista dell’interrogatorio di convalida che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Al momento le cause dell’aggressione non sono chiare. Il fatto sarebbe avvenuto in via Padre Francesco Palliola e la vittima, secondo quanto ricostruito dalla Tgr Campania, sarebbe arrivata in ospedale in pericolo di vita.











